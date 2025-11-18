Elena Ospina, cuatro décadas de humor gráfico

Elena Ospina necesita silencio para trabajar. Es su forma de concentrarse, de dejar que las ideas tomen forma en el papel. De ese proceso nacen ilustraciones que no necesitan texto: imágenes que resumen una mirada crítica sobre el mundo. Esa coherencia entre arte y pensamiento le ha valido La Catrina, el máximo reconocimiento del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta (EICH) de la Feria del Libro de Guadalajara, México. El 6 de diciembre recibirá el premio y se convertirá en la tercera mujer en lograrlo en 24 años.
“Este galardón me honra profundamente —dice desde su casa en Medellín—, porque lo veo como un reconocimiento a una forma de comunicar temas sociales a través del humor gráfico: la paz, la violencia, la desigualdad, el cuerpo de la mujer, el hambre”.
Su carrera, que supera las cuatro décadas, demuestra que el dibujo también puede ser una herramienta de pensamiento.
De los cuadernos a los periódicos
Desde niña, Ospina pasó horas observando la naturaleza. “Me encantaba ver las hormigas y preguntarme qué se estarían diciendo entre ellas. Les inventaba diálogos como si fueran personajes”. En el colegio, mientras los demás tomaban apuntes, ella dibujaba lo que oía. Su primer personaje fue un diablillo que, más que una travesura, era su forma de resistencia frente a las normas.