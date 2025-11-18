$!El turismo masivo vacía las ciudades, este es el caso Madrid, España

En Aurora roja, Pío Baroja describe la vida de un embustero; un vago que, de pie en la Puerta del Sol, inventa noticias y advierte sobre revoluciones soñadas, inexistentes. Dice Baroja: “Se pasaba el día en ese foro que tenemos en el centro de Madrid, al que llamamos la Puerta del Sol”. La gente, por supuesto, acudía al “foro” a escuchar los cuentos. Don Benito Pérez Galdós, por su parte, escribe que “ahí brillaba espléndidamente esa fraternidad española en cuyo seno se dan mano de amigo el carlista y el republicano, el progresista de cabeza y el moderado implacable”. La Puerta del Sol fue, durante el siglo XIX y buena parte del XX, el centro de la vida madrileña; las citas de Baroja y Galdós son solo dos ejemplos puntuales. Pero el tiempo pasa, arrasa, destruye; y de aquel pasado, de aquellos cafés, de aquellos contertulios, de aquella fraternidad no queda nada... o casi nada.
Parodiando a Unamuno, tiene uno la impresión de haber leído muchas novelas ambientadas en Madrid, la mayoría de ellas de finales del XIX y de la primera mitad del XX. En casi todas, por inevitable, aparece la Puerta del Sol; y entonces se adentra uno en los cafés, camina uno de la mano de periodistas muertos de hambre, de bohemios patéticos, de golfos y vividores que atraviesan la plaza una y otra vez; y siente uno, un siglo avanzado el calendario, que en la Puerta del Sol se condensa la vida madrileña, que ahí, entre los tranvías que se deslizan, está lo más genuino de la ciudad, si tal cosa existe. Y entonces piensa uno con ingenuidad: ¿qué queda de aquello? Y sale uno a la calle en quijotesca aventura, en absurda comprobación de lo que fue y en lo que se ha convertido...
Se encuentra uno, entonces, en la actual Puerta del Sol: una plaza ovalada, rodeada de edificios levantados en el siglo XIX. El más representativo es la Real Casa de Correos, en cuyo frontis se yergue el reloj más representativo de Madrid; el reloj que, antaño, daba argentinas campanadas y advertía a los madrileños si era hora de la comida o del café. Para muestra, cuenta Carmen Burgos en la novela Los negociantes de la Puerta del Sol que “aquel reloj de la gente marcaba con sus manecillas gigantescas la hora de ir a cenar (...) Marcaba la hora de ir a los teatros y la hora intermedia en que vendedores, golfos y muchachuelos reemplazaban la multitud elegante”. Hoy es más un ornato que pasa desapercibido para los miles de turistas que visitan Sol todos los días; y solo se le recuerda, si acaso, el 31 de diciembre, a medianoche, cuando una multitud —de turistas, por supuesto— se vuelca sobre la plaza y se come las doce uvas de rigor.