En el estudio de Polygonus se crean muchos mundos. En un día normal se encuentran artistas digitales, desarrolladores, músicos y luminotécnicos. En esta empresa desarrollan videojuegos y se enseña sobre producción y entretenimiento digital para cine.

Al entrar hay mesas de trabajo y computadores o tabletas. Los lugares son personalizados y llenos de referentes que les ayudan a inspirarse: cada puesto tiene figuras coleccionables de aliens, Star Wars, Guardianes de la galaxia o Batman, que también están en libros y tazas de café. Otras figuras son creaciones propias de quienes trabajan en el estudio.

César Correa, uno de los artistas digitales, además socio y fundador de Polygonus, recuerda que cuando era pequeño y se antojaba de colores, plastilina o figuras coleccionables. No era fácil, cuenta que había otras prioridades en la casa y que el acceso era limitado, pero siempre que se podía sus padres le regalaban colores, por lo que se la pasaba dibujando, pintando muñecos o decorando cajas de cigarrillos o de fósforos. A pesar de que le gustaban mucho los cómics, solo podía acceder a ellos por el esposo de una tía. “Yo llegaba allá y ella estaba leyendo cómics, entonces yo quería que me los prestara. Era un niño muy pequeño, obviamente no lo hacía, pero podía leerlos mientras estaba ahí”.

César siempre tuvo un espíritu emprendedor. En el colegio vendía stickers de caricaturas populares a sus compañeros por un precio de 200, 300 o 400 pesos.

Publicidad

Todo esto alimentaba su imaginación y a preguntarse cuando veía películas: ¿cómo los hacen? Esta curiosidad sobre los procesos de creación, los personajes, los mundos y las historias lo llevaron a conocer a una de las personas que lo ha acompañado desde entonces. “Con Alejando vimos a Matrix por allá en 1999, después el Señor de los anillos en 2000, junto con los videojuegos que solíamos jugar, entonces decíamos: qué nota hacer algo así, tener un estudio, hacer un videojuego”.

Si hay algo que caracterice a esta comunidad que se junta a crear videojuegos es que comienzan con proyectos de amigos que comparten un mismo gusto, como pasa con Alejandro Gonzáleez, que además de ser socio fundador de Polygonus, es concept artist de la empresa.

“Él vivía también en Aranjuez, nos hicimos amigos, compartíamos el interés por los cómics, los videojuegos... Sabíamos que era muy difícil, yo la verdad no me imaginé que pudiera tener una empresa, pero la vida nos llevó a eso y acá estamos. Fue básicamente eso, fueron películas como Matrix, ver las Tortugas Ninjas, los caballeros del Zodiaco y poner videojuegos lo que nos hizo querer pertenecer a esta industria”.