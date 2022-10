–¡No cese, no cese el trabajo, aunque pese!

Dentro de una sala de teatro lo ideal es no decir la palabra “Macbeth”. Mejor incluso si el grupo nunca se aventura a montar la obra. Y si lo hace, lo consecuente es esperar lo peor: un evento funesto entre los actores o sus seres queridos; que llegue la enfermedad o la muerte.

Con este contexto de fondo, en el mundo del teatro se cree que la obra fue maldecida por brujas reales con el objetivo de vengarse por ver allí reflejadas —o reveladas— sus andanzas.

El nombre de la tragedia no puede decirse entonces sobre las tablas, cuenta Hildebrando Flórez, director de la compañía Tecoc, que ya vivió en primera persona las consecuencias de interpretarla. En 2013 cuando el grupo empezó a montar la obra todo se sintió al revés y, aunque no fue trágico lo que sucedió, se cumplió la profecía: hubo infortunios. Quien estaba dirigiendo la obra se enfermó, uno de los actores se aporreó en escena y, al final, cuenta, se les “desbarató” la obra por completo, todo por razones inexplicables. “Terminamos diciendo: no nos convenía o en realidad la obra sí está maldita”.

Como esta, cientos de historias más alimentan el mito. En 1947, Harold Norman, abocado al papel protagónico, murió durante una de las escenas de combate (herido por una espada). También se dice que hay quienes fallecen de forma repentina o rozan, como le ocurrió a Laurence Oliver cuando casi le cae encima un contrapeso, la muerte.

El color amarillo de Molière

Sobre las tablas ningún actor usará tampoco, nunca, ropa de color amarillo. ¿La razón? Evitar lo que le ocurrió en 1673 a Jean-Baptiste Poquelin (más conocido como Molière), quien, cuentan, en el estreno de su comedia “El enfermo imaginario”, en un teatro parisino, vestido de amarillo para interpretar el papel del hipocondríaco Argan, comenzó a sentirse indispuesto físicamente. Un dolor en el pecho le impidió continuar con la actuación y lo llevó a la muerte, horas después, en su casa por lo que se cree fue una tuberculosis.

Aunque el cuento no ha sido confirmado por ningún biógrafo o historiador, señala Iván Zapata, director del Teatro Popular de Medellín, el mito sigue siendo repetido entre las generaciones de teatreros.