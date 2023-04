Todos me dicen que viva/ de esta o de otra manera,/ todos me dicen que muera/ hacia abajo o hacia arriba./ Todos dicen en qué estriba/ la brega que yo asumí/ desde el día en que nací/para jugarme del todo./ Dejen que viva a mi modo,/ nadie morirá por mí.

Los libros de todos los pasados y todos los presentes y todos los lugares que portan la esencia literaria, dicen el ser de sus palabras sin fecha de vencimiento y llevan su tiempo, su lugar, su vida y su permanencia mientras haya eso que llamamos tiempo, porque no se vinagran en la biblioteca, saben lo que saben, dicen lo que dicen, no se alteran ni se enorgullecen por las interpretaciones, están ahí porque su ser reposa en el estar, cantan en silencio su letra y dejan que el lector componga su melodía, la que quiera o la que pueda.

Baldomero Sanín Cano dijo: “Sucesor de Carrasquilla en Antioquia, tiene cualidades para ser nuestro novelista.” Aquí va el primer párrafo: “Las montañas de mi pueblo no tienen gracia alguna. Sin embargo me gustan los amaneceres tranquilos de esta aldea. Las calles largas, solas, con la monotonía de los caminos quietos, sin escollos”.

Oigo el ruido de los huesos arrojados contra la pared. Es la voz de todos los que me formaron: una abuela que amaba el orden, Natalina, la fiel, Leone Ginzburg, mi marido, en los tiempos en que yo aún me llamaba Natalia Levi, y tantos otros. Me llamo Natalia Ginzburg: soy aquellos que fueron antes de mí”.

Termino con una historieta amable y mundana. Nada tan mundano como la literatura, a los demonios gracias. Además, le agregará sustrato a la fotografía que acompaña el final del relato, como despedida visible: A mediados de 1998 me enredé con la hija mayor de Manuel y Dora Luz, 28 años menor que yo. Manuel cumplió 75 años el 23 de ese abril, y la parranda triste la hicimos el 25 en Ziruma. Cuando comenzaba la fiesta casi póstuma, con apenas tres aguardientes en el hígado, antes de que Darío Ruiz, Óscar Jaramillo, Orlando Mora, Miguel Escobar y Elkin Restrepo lanzaran los chistes mortales (Fernando González, José Manuel Arango ni Guillermo Melo habrían chisteado sobre el enredo ese día), le pedí a Melo, fotógrafo, cocinero, ojiazul y aguardientero, que tomara la fotografía cuando le hablara a Manuel.

Me le acerqué al viejo, sentado en el trono peludo de cuero café y blanco, con el vaso de ron con cocacola, sin palabras en la triste fiesta de su muerte. Y le dije: “Te voy a decir algo que te puede matar o alegrar. Si no te gusta, tírame el ron a la cara; si te gusta, brindemos”. Me miró sorprendido e íntimo y me indicó que hablara. Le dije: “Yo estoy con María José”. Me miró como lanzado por un resorte y me dijo con ese lenguaje que durante los cuatro años de su enfermedad inventamos para entendernos en las visitas que le hacía frecuentemente: “Me parece muy bueno.” Nos tomamos el trago y Melo tomó la foto.

*Escritor de los libros Retratos, Desarraigo y Aves de Paso.