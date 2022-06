Debajo del escritorio en el que trabajo hay un monstruo llamado metaverso. Me asusta, pero como ocurre en una buena parte de las fascinaciones tormentosas, lo quiero ver. Pienso en él y en la distopía de ciudades acabadas en las que no encuentro nada para hacer. Lo imagino como una posibilidad de socializar en un mundo que se destruye a pedazos. Vuelo entre pixeles para conectarme con mis amigos. Me pongo unas gafas que me permiten ser alguien. Soy parte de ese lugar en el que participo.

¿Por qué le temo al metaverso con la misma pasión que lo deseo? La respuesta está escondida en el cine y en la literatura, esas ficciones humanas sin las cuales no podríamos vivir, que desde antes de que Mark Zuckerberg pusiera la palabra de moda, en octubre de 2021, ya nos habían permitido viajar por realidades paralelas, mundos que se parecen entre sí, a pesar de ser diferentes, futuros de un planeta destruido y una nueva realidad que se levanta para decirnos: “Ustedes, humanos, pueden seguir existiendo”. Una esperanza aberrante.

La palabra metaverso apareció por primera vez en 1992, es decir que ya tiene 30 años, en la novela Snow Crash, del escritor Neal Stephenson. En el libro, las personas usan avatares digitales de sí mismas para conectarse con una realidad virtual paralela que les permite hacer cosas diferentes, tener objetos de lujo y ser muchas cosas a la vez, una forma de escapar de una realidad física indeseable, sombría, con una economía global derrumbada y gobiernos que han perdido su poder ante grandes corporaciones tecnológicas. ¿Algo parecido a la realidad?

Son tantas las similitudes entre el mundo de ficción que Stephenson proponía en su libro, con el mundo que parece del futuro, pero que ya habitamos, que cuando Zuckerberg cambió el nombre de Facebook a Meta, el mismo autor escribió en su cuenta de Twitter: “Dado que parece haber una confusión cada vez mayor sobre esto, no tengo nada que ver con lo que Facebook está haciendo en relación con el metaverso, aparte del hecho obvio de que están usando un término que acuñé en Snow Crash. No he tenido comunicación con la empresa ni ninguna relación comercial”.

El universo de Stephenson —quien además de escritor e historiador, es lo que podría denominarse un creador de futuros: cimienta nuevos y convincentes mundos para que científicos e ingenieros los construyan en escenarios como videojuegos— no es la única realidad paralela con la que ya nos hemos conectado gracias a las palabras e imágenes que nos regalan la literatura y el cine. Aunque estrictamente no se han nombrado como “metaversos”, ya hemos navegado por Ciberespacio, Oasis, Pandora, Multiverso y Matrix, por mencionar algunos. Es decir que, la actual idea de futuro que Zuckerberg popularizó no es más que una sumatoria de chispazos que pasaron por la mente de algún creador en el pasado. El tiempo es un ladrón.

Es importante comprender que un “metaverso” es una realidad virtual paralela a la que nos conectamos, es decir, que depende de otra realidad: la que vivimos a diario. Por lo tanto, no debe confundirse con otras clases de mundos que nos propone la ficción como son los casos de nuevos planetas, viajes interestelares, mundos habitados en compañía de robots y androides, o nuevas galaxias.

¿Qué tienen en común esos otros “metaversos” con los cuales nuestra imaginación ya se ha conectado? De las siguientes historias, los invito a que sean ustedes quienes, en principio, saquen sus propias conclusiones, pues no resulta gratuito que esta palabra se haya popularizado justo en medio de una pandemia.

Aunque el ciberespacio fue nombrado por primera vez en el relato Quemando Cromo, de William F. Gibson, la palabra se hizo popular en el libro Neuromante, publicado en 1984 por el mismo autor. La novela cuenta la historia de Henry Dorsett Case, un cibervaquero (un hacker para ser más exactos) desempleado, con tendencias suicidas y ladrón de datos, que habita un mundo invadido por microprocesadores, un futuro distante repleto de desigualdades y de megacorporaciones que conforman o derrocan gobiernos, una megalópolis hacinada en la que las drogas de diseño, las bandas y los traficantes son parte de un universo decrépito. ¿La alternativa a este mundo? El Ciberespacio, al cual las personas se conectan mediante electrodos fijados en su frente, directo a la mente sin necesidad de emplear los ojos o algún dispositivo. Un mundo donde los datos son riqueza.

Hay quienes afirman que Neuromante fue la novela que inspiró la famosa saga de películas The Matrix, estrenada en 1999 por Lilly y Lana Wachowski. Otros sostienen que las hermanas se basaron en el trabajo del filósofo francés Jean Baudrillard, Simulacro y simulación; pero lo cierto del caso es que la distopía se repite: un mundo del cual no puede escaparse, dominado por inteligencias artificiales en el que las personas viven engañadas. Aunque las Wachowski ofrecieron esperanza, “la promesa de un mundo verdadero natural desconectado y separado de la matriz”, las cintas abordan narrativamente la vida de Neo, un hacker convocado por un movimiento de resistencia, liderado por Morfeo, que lucha contra la dominación de las máquinas sobre los seres humanos. En el universo de la matriz las personas viven atrapadas, como esclavas, en un programa de ordenador.