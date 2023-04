El sábado, si no había viaje a ningún pueblo, la reunión continuaba en Ziruma, la casa de las puertas siempre abiertas, en la cual, como en aquella otra con dos palmas, el forastero siempre encontraba “un sillón, una cama, un vaso de agua para la fatiga”. Sentado en el sillón de cuero virgen, Manuel presidía aquel derroche de gracia, de inteligencia, de poesía y de canción. Mientras los leños ardían en la chimenea, Dora Luz y Doramadre cantaban los más desgarradores despechos, Miguel Escobar entonaba Viajera que vas... Álvaro Tirado se atrevía con Señor capitán, dejadme salir... En la alta noche, cuando ya muchos se habían retirado, le pedía a Manuel que dijera la Elegía de septiembre de Barba Jacob. Lo recuerdo con los ojos cerrados, el rostro iluminado por las llamas en declive, la mano izquierda apretando el vaso de ron, el puño de la derecha en alto en aquel final dramático “escuchadme esta cosa tremenda: ¡He vivido! / He vivido con alma, con sangre, con nervios, con músculos, / y voy al olvido...”.

Ese era el Manuel de la oralidad, de la infinita conversación. Muchos se han quedado con la imagen del bohemio. Pero en sus silencios, era un forjador infatigable de la escritura. Basta recordar que, luego de Aire de tango, publicó las tres grandes novelas del “ciclo Herreros”: Tarde de Verano, La casa de las dos Palmas y Los Invocados. Tres libros de cuentos que hacen parte del mismo ciclo: Las noches de la vigilia, Otras historias de Balandú y Cuentos contra el muro. Dos novelas experimentales La sombra de tu paso y El Mundo sigue andando, así como la gran novela sobre el mundo prehispánico Los abuelos de cara blanca. Dos libros de coplas y uno de décimas: Prácticas para el olvido, Soledumbres y El viento lo dijo. Y el libro de poemas Memoria del olvido. Fuera de lo anterior, Manuel contaba que había perdido en un taxi los manuscritos de otras novelas y obras de teatro. Con sorna, Darío Ruíz le decía que el ladrón debió haber sido un crítico literario.

Como ocurrió con Carrasquilla, a Manuel lo encasillan en la literatura costumbrista. Nada más alejado de la realidad. El hecho de que las novelas de ambos escritores transcurren en ambientes locales o pintorescos, narran caracteres, no costumbres. En aquellos pueblos donde en apariencia no ocurre nada, donde el tiempo se detuvo, de puertas para adentro se viven los grandes dramas humanos: la imposibilidad para dar afecto, los odios heredados, los amores no correspondidos, la envidia vecinal, la vida sin futuro lastrada por la nostalgia de otros días, el peso de la maldición a una estirpe. Esto ocurre, por ejemplo, en el bucólico paisaje donde se asienta la casa de las dos palmas. Allí “en el transcurso de cuatro generaciones hubo aquí dos suicidios, un asesinato, dos encierros por alcoholismo y locura, cuatro velorios y vidas dislocadas y amargas que debatieron su destino en forma sometida o inútilmente heroica”. Nada parecido a un cuadro de costumbres.