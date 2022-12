Fue un año productivo para el arte en Medellín y en Colombia, los frutos del confinamiento creativo todavía se pudieron apreciar en los trabajos que se expusieron y las muchas ganas de volver al encuentro. Por ejemplo, Artbo tuvo su primera edición presencial desde 2019 y marcó un balance exitoso, con mucha presencia paisa.

Por otro lado, se celebraron grandes hitos históricos, como los 90 años de una generación de artistas que marcó la modernidad en el arte local. Fernando Botero, Aníbal Gil y Beatriz González cumplieron los 90 años y con sus varias celebraciones se pudo volver a apreciar su trabajo y el camino recorrido para la plástica colombiana durante el siglo XX. Sin embargo, para la curadora Úrsula Ochoa, los museos locales todavía están en deuda de homenajear varios nombres importantes para la historia.

Las galerías de la ciudad están fortalecidas, por lo menos en espacios y actividad constante. El entorno celebró la evolución de la galería Policroma con un nuevo espacio y una sala alterna, la actividad creciente de La Bruja Riso, el aniversario de Lokkus, que quiso celebrar desplazándose por el territorio para llegar a nuevos rincones. Los espacios efímeros de autogestión ampliaron la agenda, introdujeron nuevos nombres al circuito y dieron temas de conversación.

Los artistas están cada vez más organizados y conscientes de que su trabajo no es solo creativo, la colaboración y la búsqueda de espacios los pone en el mapa así el establecimiento no tenga el calendario para tenerlos en cuenta. Así llegan a construir comunidad, como la que formó el distrito Barrio Colombia en esta zona de la ciudad, introduciendo talleres de arte entre talleres de metalmecánica, pero no solo abriendo espacios de trabajo, sino conviviendo con la comunidad, hasta llegar a conectarse con el Perpetuo Socorro y el trabajo que allí está haciendo Comfama, en la construcción de un distrito creativo.

Esta lista la armamos con la colaboración de la gestora cultura Alejandra Villa y los curadores Sol Astrid Giraldo, Julián Posada y Úrsula Ochoa.