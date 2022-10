l cantarlo, casi que se siente un beat profundo, tanto así que varios djs le hicieron remezclas. Es música y se baila, se performa, y da emoción, pero dice “el patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. Es feminicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía (...) El violador eres tú”. Verdades en cada verso que pesan como las certezas que no se quieren ver. Esa combinación, entre arte, activismo y colectivo llevó por el mundo el performance “Un violador en tu camino” en 2019.

Dice el colectivo Lastesis, sus autoras, en el libro “Quemar el miedo. Un manifiesto”: “La experiencia de una es la experiencia de todas”. No hace falta recurrir a los miles de casos que se dan diariamente en todo el mundo de acoso, abuso y violencia contra la mujer para preguntarse, como ellas lo hacen: “¿Por qué casi todas las mujeres que conoces han sido víctimas de abuso y los hombres no conocen a un solo abusador?”.

El ejercicio de Lastesis se encuentra en hacer que se confronten esas pesadas verdades, de manera sencilla y directa. De ahí que el arte se haya convertido en su vehículo predilecto, que convoca y hace que el activismo se potencie.

Al Festival Teatro y Música Comfama San Ignacio traen este performance de experimentación sonora y visual, con el que “trasladan la teoría a un formato multimedia”, explica Claudio Fuentes, del Festival internacional SantiagoOff, que tuvo el acto en su programación. “En esta obra sintetizan diversos problemas de género, al mismo tiempo que operan como territorio de constatación de las reivindicaciones feministas planteadas desde un universo académico-teórico. La gracia es que todo eso consiguen traspasarlo a un dispositivo para múltiples audiencias, empleando recursos interdisciplinarios con el objetivo de instalar una reflexión teórico-artística en espacios diversos y en múltiples contextos”.

“Un violador en tu camino” no es su primer performance, antes ya habían trabajado esta combinación de versos rítmicos con manifestaciones colectivas, que incluyen otros medios como el collage o el mismo vestuario para interpretar las piezas. Se trata de procesos que les permiten alejarse de la imagen acartonada del feminismo, volverlo pop, tal vez banal, no en el sentido de que la causa es algo superficial, sino que está en todas partes, que todos lo conocen, que todos tienen que ver con él y entran en las discusiones que plantea.

Así Lastesis están en la calle, pero también ocupan espacios en los debates académicos, políticos y artísticos ◘

*Las Tesis estárán el sábado 8 de octubre, a las 7:30 de la noche en la Plazuela San Ignacio. La entrada es libre.