A Adonay le reclamamos cada diciembre por qué se casó, que por qué no nos esperó, mi amor, aunque la historia que no fue se cerró este año del todo: la protagonista de la canción de Julio Erazo, Adonai Ardila Ureña, murió el jueves 14 de julio. Coincidencialmente los dos se fueron en 2022, él en febrero. Al parecer, Adonai y Julio se conocieron en El Banco, Magdalena, aunque también pudo ser en Manizales, de donde ella era. Tuvieron un romance, contó Betty Erazo, la hija del artista, pero como él iba y venía y en esos tiempos las comunicaciones no eran fáciles, cuando menos pensó ella ya estaba casada. El amor no fue, pero sí una canción que volvió famosa Rodolfo Aicardi y que cuando suena pasan tres cosas: hay que bailar, hay que cantar y hay que preguntarle a Adonai, a grito herido, por qué se caso. Suena Adonai y ya es diciembre.

Por eso en una lista para bailar en Navidad está entre las primeras, y obviamente no falta en esta. Les preguntamos a los usuarios y lectores de GENERACIÓN y de El Colombiano por una lista para que bailemos y estos fueron sus imperdibles de diciembre: los 22 cañonazos, para sumarnos a esas canciones de Discos Fuentes que este año llegaron al volumen 62. Busque pareja o baile solo, que no hay cómo escaparse. Va un pedacito para que entone.