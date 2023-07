Dichas amenazas no solo ponen en riesgo una vida particular, sino que buscan frenar el florecimiento del activismo LGBTIQ+. A ello se suma la persecución sistemática que algunos líderes y lideresas LGBTIQ+ está teniendo en Medellín y algunos territorios del departamento, que los obliga a desplazarse y pone en riesgo a sujetos de reparación colectiva y otros perfiles que han tenido esquemas de seguridad y que han sido víctimas de amenazas directas.

Es necesario comprender que una explicación de las violencias contra las personas LGBTIQ+ se encuentra a la luz del prejuicio; y que por tanto no son hechos aislados, sino un fenómeno social. La violencia por prejuicio puede ser jerarquizante o excluyente. La primera busca corregir lo desviado, poner al otro en un sitio de inferioridad, que se considera es el que le corresponde. Lo que enfurece al individuo “superior” es la insubordinación del ser “inferior”, que aspira a ciertos derechos. La segunda apunta a la eliminación de la víctima, con violencia, sevicia y crueldad, el uso de armas cortopunzantes y el apuñalamiento en partes específicas del cuerpo.

Los liderazgos territoriales y de ciudad y los procesos colectivos siguen siendo objeto de estigmatización y ataques por estructuras organizadas ilegales de la ciudad. La impunidad en las violencias investigadas no es un buen mensaje para la opinión pública y es aprovechada por los victimarios. Esfuerzos significativos como la articulación entre la Fiscalía y la Alcaldía con una unidad especial de atención y seguimiento a los casos de violencia contra las personas LGBTIQ+, primera en el país, es una oportunidad de romper una dualidad que se encuentra en Medellín: la impunidad de los casos y el estado de indefensión de las víctimas.

Medellín y el departamento de Antioquia en su conjunto, lastimosamente, han sido escenario de las mayores violencias contra las personas LGBTIQ+ en el país, por diferentes factores. De un lado, por las prácticas violentas del territorio, que no han dejado por fuera a las personas sexo-género diversas; y, por otro lado, a causa de una cultura machista, patriarcal, homofóbica y transfóbica, que ha hecho muy difícil los proyectos de vida de las personas LGBTIQ+.

Así mismo, preocupa la aprobación social que naturaliza la expresión cotidiana del prejuicio contra las personas LGBTIQ+, como un elemento para perpetuar las violencias, en tanto los grupos ilegales repiten o amplían las violencias para consolidar su control social y territorial.

Es necesario pensar la delincuencia organizada no en la simple comisiones de unos delitos, sino como una estructura en la que convergen distintas conductas ilegales, en la que se perfilan y sistematizan prácticas en contra de algunos individuos, en este caso personas LGBTIQ+.

Hay una potencial conexión entre los homicidios con grupos de criminalidad organizada y la utilización que hacen de las personas LGBTIQ+ en sus estructuras delictivas, sobre todo las más vulnerables. Y una visión sesgada de las autoridades cuando en medio de un acto delictivo hay personas sexo-género diversas.

En general, en el departamento de Antioquia las garantías a la vida o integridad personal se ven reducidas y se necesita un ejercicio estructural y colaborativo del Estado y la sociedad que rodee su existencia y garantice que las vidas de las personas LGBTIQ+ sean vidas vividas. Lo más importante no es tanto saber quién les mata, quién les amenaza, eso es necesario y por supuesto hay que particularizar para avanzar en las investigaciones; pero además de ello, es urgente conocer los por qué y cuáles son los orígenes de esas violencias, muchas naturalizadas en la cultura ciudadana para sancionar los hechos ocurridos e incidir para que no vuelvan a pasar.