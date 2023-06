Hace semanas estaba en Colombia. Me habían invitado a hablar de escritura y de ensayo, así que me preparé: leí, hice notas e imaginé escenarios durante el vuelo, aunque sé bien que encontrarse con preguntas sorpresivas mientras sostienes un micrófono y las luces y las miradas apuntan directo hacia ti es una posibilidad latente. Ocurrió hacia el final de una conversación. Una persona me hizo una pregunta que debí anticipar, para la que debí tener una respuesta al menos. Me preguntó qué pienso sobre la migración de latinoamericanos en las fronteras de México, el país donde nací y donde vivo. Sentí vergüenza. Apenas pude articular un par de oraciones torpes a pesar de que he pasado los últimos años estudiando literatura y lenguas migrantes, leyendo sobre migración y políticas lingüísticas.

Ese día me quedé con malestar en el cuerpo y en el ánimo.

*

Los alemanes inventaron una palabra para referirse a una canción o tonada musical que se instala en la mente de manera involuntaria y de la que no es posible deshacerse. Ohrwurm, le llaman. Literalmente un gusano. Un gusano que se ha mudado a nuestros oídos y de pronto se retuerce y se estira. Aquella pregunta se convirtió en mi Ohrwurm. Así que comencé a alimentarlo con imágenes sobre migración.

*

Aparecieron ríos, vías de tren, mapas del mundo, fronteras inventadas. Aparecieron fotografías en las que es imposible distinguir el rostro de las personas. Aparecieron también grullas, gansos, cigüeñas, pelícanos, mariposas monarca, antílopes, cebras, ballenas, tortugas, libélulas, ñus. Al pie de la foto de estos últimos decía “La gran migración” porque no existe un desplazamiento por tierra más largo y numeroso que el de los ñus.