“Podemos hacer lo que nos propongamos con voluntad, pero en este caso ha de ser una voluntad colectiva y eso es lo que lo hace hartamente complicado. No confío en que haya una renuncia masiva a ciertas herramientas de mensajería instantánea o chat, o una salida en estampida de las redes sociales. Cierto es que los ciudadanos hemos mostrado que no todo vale, reaccionando a escándalos como Cambridge Analytica con campañas como #DeleteFacebook, o más recientemente con el éxodo de usuarios de Twitter hacia otras redes como Mastodon. Sin embargo, como bien dices, ser apóstata digital tiene un coste, y no todo el mundo puede permitírselo. En lo profesional, supone renunciar a la comodidad —o, a veces, obligatoriedad— del teletrabajo y a las oportunidades laborales fuera del ámbito geográfico más próximo. También supone renunciar a la visibilidad —eso de la marca personal— y al contacto con clientes, audiencia o públicos objetivos que en ciertas posiciones simplemente no es opcional. Como siempre, quienes tienen más que perder son las clases medias. A quien tiene la vida solucionada, simplemente no le hace falta estar ahí. Esto sigue reforzando los privilegios y perpetuando las desigualdades. Está claro que hay vida más allá de las redes sociales y de la hiperconectividad —a pesar de su coste—, pero también que otros espacios digitales más cívicos, sanos y democráticos son posibles. Hay mucho trabajo que hacer para facilitar ambas opciones, según las elecciones personales de cada cual y no condicionadas por factores como la presión laboral o social”.

Hasta hace unos años, algunas personas decidían si tener o no un teléfono celular o dispositivo conectado a internet. Era, en cierto modo, una opción individual; ahora parece no haber alternativa. No estar online es no existir en muchos ámbitos, y amenaza el empleo y las relaciones afectivas. ¿Podemos retroceder en esto, de la misma forma como ya aceleramos el uso de las herramientas digitales con la pandemia?

Como en una catástrofe anunciada, la pregunta no es si sucederá o no, sino cuándo. La respuesta encierra tantos matices que los evitamos mientras vivimos conectados a ese gran sistema de redes que nos atraviesa individual y colectivamente, y del que ya dependemos porque perdimos el control. “Cuando —introduce Paniagua en su libro— tomamos un sistema construido básicamente sobre la confianza (llámese sistema financiero o internet), pensado para funcionar a pequeña escala, y lo expandimos mucho más allá de los límites para los que fue pensado, perdemos el control. No solo el de la propia cosa, sino el de las consecuencias de perderlo; el de lo que pasaría si internet se apagara”.

Existe un monopolio de los grupos y sistemas que proveen la conexión a internet y la información. ¿Qué puede hacer un individuo?

Publicidad

“Es crucial que no sucumbamos a los deseos corporativos de convertirnos en meros consumidores pasivos y que no renunciemos a nuestros derechos y deberes como ciudadanos. Estos pasan por manifestar nuestra inconformidad y descontento, y por reivindicar que se cumplan los derechos humanos online, que se democraticen esos espacios que funcionan hoy más como totalitarismos que no son sometidos al escrutinio público, que se oblige a esas grandes corporaciones a rendir cuentas... En definitiva, exigir un cambio y ser parte activa de él. La regla del 3,5 % dice que solo se necesita que ese porcentaje de población participe activamente en las protestas para garantizar un cambio político serio. No es tan difícil como pensamos ni tenemos tan poca influencia como creemos. Por otra parte, si decidimos no usar servicios o aplicaciones asociados a esos monopolios, su poder decrecerá, o como mínimo se verán obligados a mejorarlos (para que no sean adictivos ni violen nuestra intimidad, entre otras cosas). Esto es algo que en cierto modo ya está pasando con la privacidad”.

¿El internet ha servido más para la entronización del autoritarismo y la vigilancia que para ayudar a formar mejores ciudadanos, informados y con autonomía de pensamiento?

“Si tuviéramos que poner ambas cosas en una balanza, diría que —desafortunadamente— pesa más lo primero que lo segundo. Es una de las grandes promesas inclumplidas de internet. En Error 404 cuento por qué y cómo hemos llegado a esta situación. Pero también cuento lo bueno que nos ha traído la red de redes y lanzo un mensaje fundamental: estamos a tiempo de cambiar las cosas. Nada es inevitable, y quienes nos quieren hacer creer que sí son quienes quieren mantener el statu quo. No se trata de demonizar internet, sino de salvarlo de su comercialización y usos perversos. Siempre habrá quienes traten de sacar ventaja y aumentar su poder y su riqueza a costa de otros, y no podemos evitar que en internet se refleje lo peor y lo mejor del ser humano, pero lo que sí podemos hacer es que la balanza se incline hacia el otro lado: el del conocimiento compartido, la igualdad, el respeto a los derechos humanos, la prosperidad y el bien común (quiero pensar que esto es realmente lo que la mayoría queremos y por lo cual trabajamos)”.

Publicidad

“Si la Internet se apaga, la gente no recordará cómo vivía antes de ella”, dice el cosmólogo Lawrence Krauss en el documental de Werner Herzog sobre el internet, Lo and Be Hold. ¿Qué opina de esa frase?

“No he visto el documental. La frase me inspira tres reflexiones: la primera, relacionada con la dependencia a internet, de cómo hemos abrazado la eficiencia y comodidad de la digitalización hasta el punto de no recordar cómo funcionaban las cosas antes de que la conectividad llegara a las masas. La segunda es la del sesgo occidentalista: una visión del mundo que no tiene en cuenta la brecha digital que sigue presente en muchos lugares: en esos lugares, no es que la gente no recuerde cómo vivía antes de internet, sino que así es como siguen viviendo. Tendrían menos que perder ante un apagón de internet, aunque de todos modos se verían directa e indirectamente afectados por él. La tercera es la del sesgo generacional: las personas mayores han vivido sin internet la mayor parte de sus vidas, y no tendrían problema en recordar cómo eran las cosas”.

Además de las amenazas naturales —una tormenta solar, por ejemplo—, están las humanas —un ataque de pulso electromagnético— que pueden provocar un apagón. Pero los antecedentes nos señalan que una pequeña falla imprevista podría producirlo. ¿Ese día está cerca?

“Solo el hecho de que pueda pasar debe alarmarnos, y debe urgirnos a actuar para hacer todo lo posible para prevenirlo y para mitigar sus efectos cuando suceda”.

¿Al internet, que puede decirse que es joven, le quedan muchos años de vida o cabe esperar un apagón definitivo?

“Internet es uno de los grandes inventos de la humanidad y que seguirá con nosotros por mucho tiempo. Un apagón de internet que dure horas, días o meses puede suceder, pero volveríamos a reconstruirlo. Aunque es un escenario no deseable, sería una oportunidad para hacerlo mejor y gobernar la red de redes adecuadamente desde el principio”.