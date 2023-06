En las ciudades parecería que no nos diéramos cuenta. Aunque en los semáforos se repiten sin cesar las imágenes de quienes han sido arrancados de raíz de sus territorios, la luz roja no tarda mucho en cambiar y los buses y vehículos particulares reemprenden su marcha. En este flujo cotidiano, un día nos percatamos de que no eran solo uno o dos, sino decenas, cientos, miles que atravesaban Colombia a pie o a lomo de tractomula. Se hicieron visibles incluso en un país como el nuestro acostumbrado al desplazamiento forzado porque recorrían masivamente el país en todas las direcciones posibles.

Esto no solo ocurre en Colombia. Hoy en día asistimos a un aumento inusitado de la migración internacional. Destinos diversos, trayectorias inéditas y múltiples motivos para viajar se han multiplicado en los años recientes. Poblaciones que en el pasado ni siquiera pensaban en la posibilidad de viajar, hoy lo hacen de manera frecuente. El mundo abierto y sin fronteras que prometió la globalización pareciera, en ocasiones, estar al alcance de casi todos. Expectativas y sueños gravitan entre los móviles de la migración.

Sin embargo, las oportunidades devienen, en ocasiones, en restricciones. Ahora las limitaciones a la movilidad humana nos parecen naturales, pero con frecuencia se nos olvida que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13, consagra el derecho de toda persona a entrar y a salir de cualquier país. En el papel, usted y nosotros tenemos pleno derecho a movilizarnos y también el derecho a permanecer en el sitio de origen o en un lugar libremente elegido. La realidad es otra.

La masificación actual de la migración desafía la capacidad de respuesta de las sociedades receptoras, transformando la imagen de la interacción natural entre los pueblos en una supuesta incomodidad en la cotidianidad de la población nativa. No negamos que la llegada de gran número de inmigrantes produzca sentimientos encontrados entre la población autóctona: solidaridad, compasión, simpatía, lástima, desconfianza, miedo, resignación o rechazo.