No voy a dejar de hablarle solo porque no me esté escuchando. Me gusta escucharme a mí mismo. Es uno de mis mayores placeres. A menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo, y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo.

Oscar Wilde

En eso iba pensando, y me preguntaba sobre las bondades y ventajas de conversar con uno mismo y, además, con la gracia y la capacidad wildeana de autovalorarse sin empacho, independientemente de si hay o no interlocutores que le presten atención o lo ignoren. Lo que sí me parece cierto es que pensar bien es repensar, es contrastar lo pensado con otro pensamiento, que se le parece pero que a la vez lo cuestiona, lo varía, lo incomoda y hasta lo purifica, de tal modo que el resultado de la convergencia de esos dos pensamientos puede ser un tercero, tal vez limpio, sea para mejor o para peor (¿?)

Lo que me lleva a la etimología de “conversar”. En latín, se trata de asociarse con alguien, con-verger, con-vertir, desembocar en algo con alguien y, por extensión, cambiar, invertir, darse vuelta. Es decir, un movimiento de dos o más fuerzas que se unen, se combinan, se distancian y hasta se enfrentan, haciendo que cada elemento inicial mute, cambie de aspecto y quizás también de esencia. Así, la conversación, con uno mismo o con otro, es una dinámica de elementos que entran en contacto y se prolonga insospechadamente hasta el punto de llegar a zonas impensadas donde lo novedoso, lo inquietante, lo aventurero, estará esperando al otro lado de la orilla.

Publicidad

Cuando digo “aventurero” es porque el término me hace recordar a Lezama Lima, para quien la “conversación es en extremo riesgoso y pocos han logrado sobrepasarlo”. Para graficar tal peligro, él se figura un ritmo entrecortado, vinculado con el arte de la pesca. De ese ritmo se sacaría un sedal, “como si la imaginación, pinchada por lo fruitivo anhelante de su reconstrucción, tuviese que unir el pez que salta con el que se dispara como una flecha, la plata miliunochesca de la sardina con el pez espada”. [José Lezama Lima, “De la conversación”, en Tratados en La Habana, La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2014, pp. 106-110.] En desnudas y pescadoras palabras, el pez muere por la boca de otro pez. O sea, una palabra que come la otra, engordándola con su pariente menor, y que lo asimila y regurgita, hasta transformarlo por completo en bolo alimenticio (véase el poema homónimo de Carlos Germán Belli), para luego pasar a otra etapa, a otra aventura, a seguir prolongando la faena de la caza... y de la conversación.