Una mañana mientras estudiaba en las desafiantes tierras australes, mencioné a los compañeros de clase la idea de tomar un tinto, entre ellos otro colombiano. Como era de esperarse mi compatriota aplaudió la propuesta e, incluso sin rubor alguno, solicitó que fuera extragrande.

Al regresar con la taza en la mano, el aroma me precedió y anticipo los rostros de asombro de las almas atónitas que esperaban en la sala. Luego, uno de ellos se acercó y me preguntó: ¿Fuiste por un tinto? Mi cabeza asintió, mientras mi mano mostraba como un trofeo la taza de café. Frente a este gestó solo atinó a decir: Pensé que llegarías con una copa de vino tinto, ya me parecía raro tomar licor tan temprano.

Soy de los que vive en modo “tinto” todo el día, sea de taza o de copa.

La vida está hecha de malentendidos, diría Juan Villoro en una de sus crónicas, mientras relata con magistral pericia episodios de la vida cotidiana, que más parecerían pasajes de una novela de ficción. El malentendido es el botón de pánico de la interculturalidad, se activa cuando algo no está saliendo bien, puede surgir por diversos motivos como falta de claridad en la comunicación, las diferencias culturales, los estereotipos y prejuicios, que no logran superarse a pesar de encontrarnos cada vez más interconectados a nivel global.