Hoy en día el liberalismo -con esa defensa de la dignidad humana pensada desde el individuo- ha perdido el espacio. Es visto como un tema de otra época. Ahora está vigente el pensamiento más tribal, esa división entre ellos y nosotros está exacerbada. Y se ha visto en muchos ámbitos de la vida, sobre todo en la política. Quisiera señalar una idea que expuse en el último libro que he escrito: el papel de la tecnología. Cuando se inventó la imprenta -por allá en el siglo XVI-, se cayó en esto: se creyó que ese inventó iba a democratizar el conocimiento y en realidad se cayó en las guerras religiosas europeas. La radio le dio mucha eficacia al nazismo y al fascismo en los años treinta del siglo pasado. Ahora las redes sociales han llevado a algo parecido: a esta polarización, a esta división en tribus. Hay una frase del poeta venezolano Rafael Cadenas, que me gusta repetir: él define al ser humano como una agresividad en busca de una bandera. Y esa agresividad instintiva y natural se ha exacerbado en esta época por la tecnología.

Esa es una. La otra es esta intolerancia que ha llevado a lo que se conoce como la cultura de la cancelación. Hay ciertas cosas que no se pueden decir, ciertas opiniones que no se pueden expresar. Esto conlleva a cierta tendencia a falsificar nuestras opiniones, esto es a no ser capaz de hablar por temor a retaliaciones. Lo más paradójico es que esa cultura de la cancelación nació en las universidades, en la academia, nació en los lugares que debían ser los centros del pluralismo.

“Colombia no podría catalogarse como una sociedad de pensamiento crítico. No hay una tradición en ese sentido, como sí sucede en otros países de América Latina, en donde los casos más sobresalientes son Argentina, México y Brasil. Eso no quiere decir que no hayan existido figuras o expresiones críticas de distinta índole. Considero que tiene que ver con varios factores: nuestro precario desarrollo educativo que ha estado mayormente en manos del sector privado desde los años setenta del siglo pasado, con consecuencias graves sobre la calidad; un Estado que más que un regulador de la sociedad, ha sido otro actor del conflicto interno extendido durante tantas décadas; unos medios de comunicación más vinculados al mercado y a los intereses privados que a la necesidad de sentar las bases para una opinión pública informada, independiente y con capacidad crítica. Sin embargo, desde la academia, los medios independientes y otros espacios y procesos no formales de educación no son ingentes los esfuerzos por generar un pensamiento crítico.

La familia, la iglesia y la educación son tres pilares desde donde se afirman o se cuestionan las doctrinas y prejuicios. Afortunadamente, considero que los movimientos sociales y culturales de las últimas décadas los han puesto a tambalear y los han desequilibrado. Las redes sociales y los medios de comunicación serían, en teoría, otros lugares de enunciación desde donde se podrían cuestionar esas doctrinas y prejuicios: para algunas coyunturas o hechos particulares, a veces, ha sido así.

El reto pedagógico es inmenso, pues los jóvenes cada vez están más distanciados de una tradición letrada y reflexiva. La unión de lenguajes audiovisuales, artísticos, musicales y literarios podría ser una vía. Es decir, optar por unas metodologías más interdisciplinarias para motivar la lectura. Este es un reto al que me enfrento todos los semestres. Por ejemplo, en periodismo y literatura que es una materia que dicto hace varios años, me asombra el total desconocimiento por parte de los estudiantes de autores y autoras latinoamericanos. Son periodistas en formación y, desafortunadamente, las competencias de lectura y escritura, que son indisociables, están en un nivel rayano con la mediocridad. El consumo de tik tok, twitter y podcast ha desplazado la lectura, incluso, de revistas y prensa en general. Me gustaría creer que la situación varía un poco en carreras de humanidades y ciencias sociales, pero no me atrevería a afirmarlo. Sin embargo, así como está sucediendo en algunos sectores de la sociedad que están volviendo al autoconsumo, la autogestión, la protección del planeta, la slow food y otros, ojalá sucediera lo mismo con el retorno al libro y a la reflexión. Confío, aún, en la capacidad creativa de las nuevas generaciones que viven la distopía actual”.

