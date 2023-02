Hace 207 años los dibujos y el material de la Real Expedición Botánica de José Celestino Mutis fueron enviados a España tras la reconquista española, pues el gobierno del entonces general Pablo Murillo los catalogó como parte del foco independentista. Desde entonces, las seis mil piezas las ha resguardado el Real Jardín Botánico de Madrid, que esta semana, junto al Jardín Botánico de Medellín y al Museo de Antioquia, trajo de visita a la ciudad 23 dibujos originales, dos estampas naturales de Francisco José de Caldas y tres ejemplares del herbario de Mutis.

La exposición se llama Mutis, la expedición continúa y exhibe por primera vez estas piezas en Medellín. Ya habían estado una vez en Bogotá, aunque no fueron tantas. Por eso la importancia de este regreso, para recordar el nacimiento de la ciencia en el país y esos primeros intentos científicos por documentar y comprender la riqueza natural y generar una reflexión sobre la biodiversidad actual: Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, con 50.000 especies registradas y cerca de 31 millones de hectáreas protegidas, equivalentes al 15 % del territorio nacional, según cifras del Ministerio de Ambiente.

La exposición, dice Marcela Pérez Ramírez, curadora de la muestra junto a Dubán Canal Gallego, del Climate and Land Use Alliance, y Esther García Guillén, del Real Jardín de Madrid, que además del valor cultural, porque las piezas son obras de arte en sí mismas, el valor fundamental es científico: es el testimonio de la diversidad del país en el siglo XVIII. Esos científicos liderados por Mutis tenían la intención de catalogar toda la flora del territorio y estaban, no descubriendo porque la comunidad conocía muchas y eran parte de su día a día, describiendo las especies de entonces.

Las piezas fueron seleccionadas por una comisión honoraria de científicos de Colombia y España, con conocimiento en las plantas del país y experiencia en la Real Expedición Botánica. Esteban Manrique Reol, director del Real Jardín Botánico de Madrid, explica que tuvieron en cuenta la belleza del dibujo con lo que representa para la biodiversidad colombiana, con la intención de generar en los visitantes consciencia de conservación.

Publicidad

Lea más: El estudio de Cecilia Espinosa Arango

De ahí precisamente que la exposición lleve en su nombre la palabra continúa, porque a partir de esas piezas que tienen tantos años, y como parte de la celebración de los 50 años del Jardín Botánico de Medellín y los 140 del Museo de Antioquia, quieren poner la conversación en el presente. El ser humano depende de la biodiversidad y hay actualmente riesgos y procesos de deforestación que la ponen en peligro, dice la curadora Marcela, quien además es la directora de educación y cultura del Jardín Botánico de Medellín. La exposición busca movilizar a las personas, que se apropien, aprendan y conozcan.

La selección también pensó en ello, en que representara la diversidad, así que hay hongos, arbustos, está la orquídea que es la flor nacional, plantas alimenticias. Es la representación, dice ella, de lo que hay en el país. Incluso hay una sección de plantas en riesgo de extinción como el Centropogon pinguis E. Wimm, las zamias y las palmas de cera. Estos riesgos hacen que los dibujos y la fotografía se vuelvan relevantes (y causen preocupación): será la única manera de observarlas y estudiarlas si se extinguen.