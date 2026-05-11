De “corruptor de jóvenes” a referente global: La historia de Reencarnación, la banda que no se arrodilló

En 1989, en el barrio San Marcos de Envigado, la muerte llegó por correo antes que por bala. En la puerta de una casa familiar apareció un sufragio: una esquela fúnebre que anunciaba la muerte de alguien que todavía respiraba. El muerto era Víctor Raúl Jaramillo. O, mejor dicho, “Piolín”.
«Lamentamos su fallecimiento», decía el papel.
No era una broma adolescente. Días antes, un amigo de Jaramillo había sido asesinado. En aquel municipio —devoto, conservador, orgulloso de sus buenas costumbres— empezaba a circular la idea de que una banda de metal extremo estaba corrompiendo a la juventud con melodías ensordecedoras, letras anticlericales y una estética que desafiaba la moral pública.
Piolín ya no era cualquier muchacho. Venía de fundar Profecía y ahora lideraba Reencarnación, una de las propuestas más radicales del metal subterráneo en Medellín. Para algunos era un artista extremo; para otros, una amenaza. La orden fue clara: irse o morir.
Aquel sufragio no solo exilió a una familia; bautizó un mito.
Conozca: En Corea del Sur serán expuestas las obras de 20 artistas colombianos
Después supo que detrás de aquellas intimidaciones operaba el llamado Departamento de Orden Ciudadano (DOC), un aparato parapolicial que patrullaba la moral con la misma severidad con la que el Estado perseguía narcos. Afín a las facciones más ultraconservadoras del catolicismo, como Tradición, Familia y Propiedad y al Opus Dei, los panfletos del DOC hablaban de «bandas anarquistas y anticlericales» que atentaban contra el orden establecido y las buenas costumbres.
Reencarnación estaba en la mira. Quizás fue entonces cuando dejó de ser una banda extrema para convertirse en una forma de resistencia.