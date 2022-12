Ansonia no había lanzado material nuevo ni apoyado a ningún artista desde 1990. Es por ello que cuando la productora musical y radial Liza Richardson, actualmente depositaria de los intereses de ese antiguo catálogo, se puso en contacto con Eblis Álvarez, el guitarrista, cantante y productor bogotano simplemente no lo podía creer. Y es que, 32 años después de esas últimas aventuras, Ansonia volvía a las andadas, y el primer convocado resultó ser tal vez el menos esperado de los jugadores en la banca.

No creo exagerar si digo que en cada casa colombiana hubo, hace ya unos años, al menos un disco de un legendario sello nacido en Nueva York, con sede actual en Los Ángeles. Ansonia Records fue, durante cuatro décadas, la casa que vio crecer el predicamento de grandes representantes del sonido afroantillano como Beny Moré, el Trío Matamoros, Celia Cruz, Arsenio Rodríguez, la Sonora Matancera, Daniel Santos, Cortijo y su Combo, Noro Morales y Ángel Viloria. Su fundador, Ralph Pérez, se apartaba en 1949 de sus oficios en el sello Decca para establecer una disquera propia con la cual pudiera cumplir el sueño de dar realce a los grandes valores latinoamericanos.

Gracias a su recurrencia a los sintetizadores, osciladores y otras máquinas, el 2018 Eblis Álvarez lanzó un sencillo bajo esa nueva denominación, dirigiendo todos los componentes que caracterizan la música de los Meridian hacia un sonido cerradamente salsero, que recordaba a los sextetos populares de esa época como el de Joe Cuba, el Sexteto Juventud y hasta al colombiano Sexteto Miramar, sin dejar de lado el componente paródico que siempre ha defendido desde las letras y la construcción musical misma. Ese lanzamiento para el sello norteamericano Names You Can Trust llamó la atención de la depositaria de las nuevas directivas de Ansonia, dispuestas a resucitar su catálogo en la virtualidad y a enriquecerlo con propuestas neotropicales de este tenor.

Meridian Brothers y el Grupo Renacimiento acaba de ver la luz en formato de vinilo de larga duración. A la sabrosura de este nuevo alter ego de Eblis Álvarez no sólo debemos sumar los característicos ritmos descoyuntados y las armonías traspuestas de Meridian Brothers, sino además su fascinante presentación, que no sólo incluye la fantástica gráfica de Glenda Torrado para la portada, sino además el viejo y legendario logotipo de Ansonia en el centro del disco. Igual que aquellos ejemplares de antaño. Eso no más lo paga todo.

* Periodista especializado en música y cultura, actualmente jefe musical de la Radio Nacional de Colombia