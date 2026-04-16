Artemis y los viajes a las estrellas: la obsesión del ser humano moderno

I. El amanecer del hombre
Tengo una pila de discos de David Bowie. Siempre los escucho, siempre vuelo al cielo con ellos. En los setenta hasta los cantantes pop fabricaban, en forma de canciones, naves interplanetarias. Durante unos años se tejió la leyenda que Bowie no era más que un marciano infiltrado y que su nombre real era Ziggy Stardust. Su participación en la película de Nicholas Roeg, The man who fell to Earth vino a reforzar esa teoría. Y era salir a las vidrieras y encontrarse con una nueva edición de Total Recall, la narración de Phillip K.Dick sobre una colonia en Marte, o creer que en Marte yacían todos nuestros recuerdos como lo prefiguró Ray Bradubury en sus Crónicas Marcianas. Una verdad que aún no ha sido refutada porque, a pesar de todos los robots que han llegado, Marte sigue siendo ancho y ajeno.
Era normal creerle a la ciencia ficción en los años setenta. En el 2026 ya estaríamos poniéndole una cúpula a Venus después de llenar de humanos a Marte, pero todo cambió con la explosión en vivo y en directo del Challenger, en donde justamente iba la primera mujer que estaría en órbita, Christa McAufflie, y entendimos que en la vida real una misión en el espacio podría ser tan aterradora como la nave Nostromo de Alien.
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En las cuevas, donde habitaban los primeros hombres, cuando el clima lo permitía, salían en ramillete al bosque y, cuando el fragor de la caza lo permitía, se ponían a ver las estrellas. Es muy probable que un hongo, despertador de conciencias se hubiera atravesado. Ellos no sabían que estaban muertas, que eran los primeros fantasmas que verían sus ojos. Hubo preguntas, ¿era un techo negro en donde un niño gigante y travieso le abriera pequeños rotos con un palito? ¿Quiénes eran los seres que estaban detrás de ese telón? Hay un hecho histórico que se puede asegurar, nuestros primeros ancestros tenían esas preocupaciones, la prueba está en las pinturas que se han encontrado en cuevas, la más representativa de todas es la de los Wandjina en Australia. Lo que impacta son los colores, amarillos que perduran a los quince mil años antigüedad de los que datan. Sí, son dioses, es una explicación a esa angustia vital que acompaña a todos los seres humanos, el absurdo de la existencia, pero ¿Por qué esas figuras en Wandjina se parecen tanto a los astronautas que conocemos desde los años sesenta?