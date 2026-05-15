Comiendo por Colombia: deshaciendo los pasos del chachafruto

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Seguimos nuestra aventura por los sabores de Colombia, invitando a los papás para que se animen a mostrarles a sus hijos tantas maravillas que tenemos al alcance. No hay mejor herencia que los buenos recuerdos. Estas salidas en familia a recorrer nuestro país entre estaderos y comederos, se les van a quedar grabadas como los mejores momentos de su vida porque alrededor de la mesa pasan cosas memorables.
Hoy nuestro destino es Boyacá, una región llena de historia, paisajes y sabores. Un departamento inmenso con 123 municipios que está a un paso por la vía Barbosa-Puerto Berrío. Muchos se lo imaginan como un páramo helado con gente de ruana tomando cerveza y jugando tejo, pero eso es apenas una parte de su identidad. Su territorio abarca una sorprendente variedad de pisos térmicos, desde nevados majestuosos hasta valles fértiles, lagunas, planicies, bosques húmedos y riberas sobre el Magdalena, lo que se ve reflejado en la gran diversidad de su gastronomía.
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Cuando escribo sobre alimentos comunes por los años setenta, como en la canción: parece que fue ayer. De pronto me doy cuenta de que han pasado más de cincuenta años, entonces entiendo por qué en las fotos me parezco más a mi papá que a mí. Tuve la fortuna de conocer gran parte del país por su trabajo porque, como le aterraban los aviones, nos íbamos con mi mamá a acompañarlo en sus recorridos.