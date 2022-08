“¿Cómo deberíamos pensar sobre el riesgo? Si soy un inversor y sé que las investigaciones están en la fase uno, ¿es mejor como inversor pensar en esto ahora en lugar de esperar el resultado de esos ensayos?”. La jurado de Unicorn Hunters, Rosie Ríos comparte un interrogante que cruza la mente de muchos inversores y el episodio avanza hacia su desenlace.

Al igual que en otros episodios del show, innovación y posibilidades de inversión se entrelazan en proyectos concretos con un denominador común: sus protagonistas necesitan capital para seguir creciendo. Intromunne no es la excepción y sus creadores anhelan “cabalgar” el próximo unicornio luego de desarrollar una solución disruptiva contra las alergias a los alimentos.

No es la primera compañía biotecnológica que se sienta frente al Círculo del Dinero, el panel de expertos que analizan el impacto de los potenciales unicornios. Además de Ríos, ex tesorera de los Estados Unidos, el jurado está compuesto por Steve Wozniak, emblemático cofundador de Apple junto a Steve Jobs, Silvina Moschini, CEO de SheWorks!, Moe Vela, empresario y ex integrante de las administraciones de Al Gore y Joe Biden, Lance Bass, artista e inversionista, Alex Konanykhin, CEO de Transparent y Scott Livingston, director ejecutivo de Livingston Securities.

La eficacia del hábito

La pasta dental creada por Intromunne es una solución efectiva que combate la alergia hacia el maní a partir de la tecnología OMT, oral mucosal immunotherapy. Esta fórmula es capaz de proporcionarle al organismo las proteínas de los alimentos sin tener que tragarlas.

El hecho de que los puntos de contacto con la mucosa sean múltiples torna fundamental un hábito como el de lavarse los dientes, ya incorporado en la población. Se calcula que de los 32 millones de estadounidenses que tienen alguna clase de alergia a la comida, 6 lo son al maní. “Por eso es nuestro target número uno y por eso comenzamos a trabajar en él”, enfatiza Michael Nelson, una de las personalidades detrás de Intromunne.

Su socio Bill Rysacker, mientras tanto, ha subrayado que aunque “las alergias no te amenazan directamente a ti sí lo hacen a tu calidad de vida”. Más allá de las estadísticas, Rysacker recuerda que “para los alérgicos y sus familias, cualquier cumpleaños o encuentro social se convierte en una fuente de miedo y ansiedad”.

Miles de decisiones

Episodio a episodio, los integrantes del Círculo del Dinero perfeccionan sus preguntas para encontrar al próximo unicornio. Analizan impacto, innovación y situación financiera pero siempre miran hacia adelante: ¿estamos ante CEOs realistas pero prometedores? ¿cuáles son los objetivos y los plazos para cumplirlos?

Intromunne no es la excepción. Sus ejecutivos necesitan u$ 20 millones para financiar los próximos pasos: investigaciones que avalen el camino recorrido pero sobre todo que generen soluciones para combatir al 90 % de las alergias a alimentos.

El horizonte del negocio pronto aparece más claro. Nelson destaca que el tamaño aproximado del mercado para su producto “se acerca a los 7 mil millones de dólares anuales, sólo en Estados Unidos”. Los jurados toman nota mientras esperan el momento de la deliberación. En esa instancia, los siete miembros del panel no sólo decidirán su inversión sino que ayudarán a miles de espectadores-inversores a tomar la suya.

Unicorn Hunters es una plataforma que conecta emprendimientos altamente innovadores con inversores de todo el mundo. A través de Unicoin, la primera criptomoneda que genera dividendos, el programa impulsa a startups con potencial de unicornios. Simultáneamente, se democratiza el acceso a inversiones al ofrecer una criptodivisa respaldada por una reconocida comunidad de negocios.

