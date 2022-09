¿Son compatibles las criptomonedas y el dinero tradicional?

El caso de Tether demuestra que el dinero fiat y las criptodivisas han encontrado una opción que les permite complementarse.

Una revolución no siempre involucra una ruptura total e inmediata con lo que ya existe. No faltan las innovaciones que, sin perder un gramo de su ímpetu transformador, terminan por combinarse con recursos y conceptos tradicionales. En el caso de las criptomonedas, esto se observa en una nueva generación de divisas, basadas en la tecnología blockchain, que no se alinea a las pautas fijadas por un banco central nacional pero que tiene en común con el dinero tradicional (o “fiat”) la búsqueda de la estabilidad.

Las stablecoins (criptomonedas estables, en español) representan ese espacio donde las cripto y el dinero tradicional han encontrado una forma de complementarse. Por un lado, las criptodivisas estables cumplen con las características esenciales que esperamos hallar en estas monedas digitales: aprovechan la tecnología blockchain; no son emitidas por un banco central; pueden usarse para adquirir bienes y servicios; y son muy eficientes para realizar transferencias de escala global que resultan confiables, veloces y de bajo costo.

Sin embargo, en el territorio de las diferencias, respecto a opciones como bitcoin o ether- es donde surge el vínculo con el dinero fiat. La mayoría de las criptomonedas típicas (por llamarlas de alguna forma) están sujetas a los vaivenes de la oferta y la demanda, de ahí que su precio esté marcado por constantes fluctuaciones.

Publicidad

Las stablecoins, por el contrario, anclan su valor en un activo tradicional, y entre ellos, uno de los más utilizados es el dinero tradicional. Así es como podemos encontrar criptomonedas estables cuyo valor, en una relación uno a uno (1:1), está ligado -por ejemplo- al dólar estadounidense (USD), el euro, el peso mexicano, el sol peruano, entre otras divisas.

Por supuesto, esta cripto será sensible a las variaciones de precio que registre la divisa respectiva en los mercados globales. Pero tales fluctuaciones no son equiparables a las que actualmente sufren muchas criptos, cuyo valor puede instalarse en una montaña rusa de agudas subidas y bajadas.