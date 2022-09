“Soy alérgico al maní. Cuando tenía 7 años, en una fiesta familiar, un primo mío me ofreció una galleta. Apenas la mordí, empecé a sentir cómo me picaba la lengua. En general la sensación se iba sola, pero aquella vez no fue así. Me empezó a picar todo el cuerpo, y me puse todo rojo, y mi lengua era de repente demasiado grande para mi boca. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba pudiendo respirar. Mis padres me metieron en el auto y me llevaron rápido al hospital. Sobreviví. Pero no todos tienen la misma suerte que yo”.

Esta es sólo una parte del relato de Bill Reisacher, médico especialista en alergias y co-fundador de Intrommune Therapeutics, una empresa biofarmacéutica que desarrolló una pasta dental que neutraliza la alergia al maní. En el episodio en el que presentaron su idea, Bill y su socio, Michael Nelson, expusieron los detalles de una tecnología inmunoterapéutica que tiene el potencial de mejorar la vida de las personas que padecen este problema.

Más allá de los negocios, siempre hay personas e historias de vida que motorizan una innovación o impulsan el crecimiento de una compañía. En Unicorn Hunters este plano personal siempre aparece. Porque además de ser una plataforma de lanzamiento de ideas innovadoras que pueden convertirse en unicornios, el show es la presentación pública de las personas que están por detrás de estas ideas.

Acción contra el cáncer de mama

“Yo perdí a mi tía, a una amiga y a una prima por cáncer de mama. Ojalá nadie tenga que pasar por lo mismo que yo pasé. El cáncer de mama es 40% más alto en mujeres de color que blancas. En India, la mitad de las muertes por esta enfermedad se producen en mujeres que tienen menos de 50 años. Y esto no es solo una cuestión estadística, es una cuestión personal”, así abrió su presentación Mihir Shah, CEO de UE LifeSciences, la compañía que ha desarrollado el iBreastExam, un dispositivo que identifica diversos tipos de cáncer de mama en apenas minutos sin dolor ni radiación.

Además de presentar números y distintos dispositivos, Mihir contó que nació en Bombay pero que emigró a Estados Unidos para estudiar Ingeniería. “No me gradué en medicina, como mi padre quería, pero un día se me ocurrió que podía diseñar una máquina que le salve la vida a millones de personas. Mi padre creía en la innovación, y creía en mí. Fue mi primer inversor. Puso 75.000 dólares en la etapa inicial de este proyecto. Aunque lo perdí hace dos años, estoy seguro de que sus bendiciones me acompañan”, dijo en Unicorn Hunters.

“Que más personas hagan gimnasia”

Lauren Foundos, por su parte, es la CEO de Fortë, una plataforma tecnológica para gimnasios que reinventa el fitness en la era del streaming. En su presentación en Unicorn Hunters, Lauren, una ex agente de bonos de Wall Street y jugadora apasionada de hockey, contó que la principal motivación de su emprendimiento es incentivar a las personas a hacer gimnasia. Algo que a ella le gusta mucho, como quedó comprobado cuando cerró su pitch con un par de flexiones de brazos y se ganó las sonrisas del Círculo del Dinero.