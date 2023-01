Efecto “Año Nuevo” y la expectativa de una inversión diferente

Seguramente por estos días has escuchado frases como “es un día como cualquier otro” o “es una semana más, a mí no me influye”. Aunque se trata de aseveraciones indudablemente lógicas, lo cierto es que el calendario sí repercute en nuestra conducta y puede ser muy potente a la hora de moldear nuestros deseos y expectativas.

Para el psicoterapeuta Miguel Espeche, el impacto del año nuevo no es menor: “Aunque el tiempo es continuo nosotros, por convenciones o por fenómenos del mundo natural, los ciclos de día y noche o las estaciones del año, delimitamos parcelas de tiempo que separan el fin y el comienzo de un día, de una semana, de un mes o de un año, y eso tiene un impacto profundo en cómo organizamos nuestros esquemas mentales”.

La “sensación de hoja en blanco” y de nuevos comienzos también se refleja en las redes sociales y en los medios. Expresiones como “Página 1 de 365” se convierten en tendencia por estas fechas y se multiplican los artículos que tratan sobre cómo trazar metas realistas y ajustar los propósitos a pautas de comportamiento y planificación.

En cuanto a las finanzas personales, los principios de año suelen motivar a mucha gente a (re)definir estrategias de ahorro en particular y a indagar sobre su “salud financiera” en general.

Publicidad

Criptomonedas y largo plazo

Los comienzos de año también se presentan, para muchas personas, como la oportunidad de probar una estrategia diferente en relación a su dinero. La inversión en criptomonedas es, en este sentido, un claro ejemplo que combina curiosidad pero también la gradual disposición hacia una mentalidad de mediano y largo plazo.

Publicidad

El informe 2022 Global Consumer Payments resultó revelador respecto de las causas que llevaron a mucha gente a “entrar en el mundo cripto”. Entre 16 mil consultados de 13 países, el 28% señaló que la decisión de entrar en el espacio cripto el año pasado se debió a una inversión a largo plazo mientras que el 22% sostuvo que ingresó por “curiosidad”.

En este punto, sin embargo, muchos se preguntan si la idea del “largo plazo” es la misma en una inversión tradicional que en una inversión en activos digitales. Se trata de un interrogante válido considerando que precisamente las criptomonedas apenas llevan una década entre nosotros. Para el analista Armando Aguilar, por ejemplo, “el largo plazo (en cripto) puede considerarse entre 5 y 10 años”.

Más allá de esa definición, la volatilidad de las criptomonedas tradicionales sigue siendo un factor que inhibe a los inversores primerizos. Por esa razón, la recomendación es explorar las distintas criptomonedas y sus características (“hay vida más allá de Bitcoin” suele decirse), corroborar el respaldo que ofrecen y, especialmente en 2023, estar atento a las regulaciones que se van aprobando en los diferentes países.