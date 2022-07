Así será la nueva temporada de Unicorn Hunters

Con la novedosa incorporación de la criptomoneda Unicoin, la serie promete seguir impulsando a emprendedores de alto potencial en sectores disruptivos que van desde la biotecnología y la Web3 hasta los NFT y energías renovables.

Con el estreno de seis nuevos episodios, comienza la nueva temporada de Unicorn Hunters, definida por la revista Forbes como “la serie de negocios más icónica de todos los tiempos”. Tal como viene ocurriendo hasta ahora, quienes aspiran a liderar las próximas compañías valuadas en US 1.000 millones deberán enfrentar las preguntas del Círculo del Dinero, el panel de expertos que analiza cuidadosamente el impacto de las ideas pero también la escalabilidad de cada uno de los proyectos.

En esta temporada, Cris Carter, leyenda de la NFL y miembro del Hall of Fame, se sumará al jurado de expertos, integrado por Rosie Rios, ex tesorera de los Estados Unidos, Lance Bass, artista e inversionista, Moe Vela, ex asesor principal de la Casa Blanca, Chris Diamantopoulos, emprendedor social y actor en la serie de HBO Silicon Valley, Alex Konanykhin, CEO de Unicorn Hunters, y Silvina Moschini, emprendedora, cofundadora y presidente de Unicoin.

Con Unicoin en el centro

Más allá de seguir presentando a compañías disruptivas en sectores de vanguardia como la biotecnología, los NFT y las energías renovables, Unicorn Hunters sigue enfocado en conectar a los emprendedores con millones de posibles inversores alrededor del mundo. En los seis episodios de esta temporada, que concluirá a finales de 2022, los espectadores podrán invertir en los próximos unicornios antes de que salgan a la bolsa.

La novedad, sin embargo, es que el show contará con Unicoin, su propia criptomoneda. Para Moschini, se trata de una “extensión perfecta de nuestra misión: democratizar el acceso a la inversión”. La jurado agregó que esta herramienta le brindará a las personas “la oportunidad de invertir en un portafolio diversificado conformado por las compañías que forman parte de Unicorn Hunters, a través de un token titulizado”. Por otro lado, enfatizó que Unicoin también significará un impulso adicional para los fundadores que participan en el programa quiénes tendrán la oportunidad de recibir aún más fondos para concretar sus ideas.

Episodio especial y nuevos invitados

Entre las novedades de la temporada, se adelantó que habrá un episodio especial dedicado a Unicoin, cuyo conductor anfitrión será Chris Diamantopoulos, actor conocido por su papel de multimillonario en la serie de HBO Silicon Valley. Este programa será fundamental para conocer las cualidades de la criptomoneda y las características que la diferencian de otras divisas digitales.

Por otra parte, entre la lista de “cazadores de unicornios” Invitados al show, se adelantó la participación de personalidades como Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica y Susan Seagal, presidente y directora ejecutiva de Americas Society and Council of the America y pionera de capital de riesgo en etapa temprana. Ambas mujeres aportarán su experiencia al Círculo del Dinero para ayudar a detectar el potencial de emprendimientos que no sólo combinan un uso totalmente disruptivo de las nuevas tecnologías sino enfoques estratégicos sobre los mercados hacia los que buscan expandirse.

