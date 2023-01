Activos digitales: ¿se puede invertir a largo plazo?

Tras un 2022 especialmente intenso para el sector de las criptomonedas, muchas personas se mueven entre el escepticismo y la curiosidad. En ese sentido, las principales tendencias de búsqueda en Google sobre el tema revelaron que el año pasado hubo enorme interés por comprender los “cómo” (cómo comprar o invertir en criptomonedas) pero también los “por qué”. En línea con los altibajos del mercado, las preguntas why is crypto crashing (“por qué se hunden las cripto”) y why is crypto down (“por qué bajan las cripto”) estuvieron entre los interrogantes más googleados durante el año 2022.

En medio de este escenario cambiante, la idea de invertir en activos digitales a largo plazo podría parecer desacertada. Sin embargo, una mirada retrospectiva a la evolución de los precios de Bitcoin muestra un crecimiento sostenido incluso a pesar de las crisis periódicas. La criptomoneda más famosa perdió un 75% de su valor de 2021 pero lo cierto es que su historial indica que cada crisis es seguida por fuertes tendencias alcistas. En términos de largo plazo, es importante advertir que hace una década el precio de Bitcoin rondaba los 13,50 dólares, lo que da una idea muy clara de su evolución posterior.

El desplome de la plataforma de intercambio FTX significó un duro golpe para las criptomonedas pero también dejó en evidencia que se necesitaban divisas digitales con nuevas características. Para Alex Konanykhin, CEO de Unicoin, aquella crisis marcó “el fin de la era de las criptomonedas opacas”. En este nuevo contexto, Konanykhin asegura que están consolidándose un nuevo tipo de criptodivisas respaldadas por activos y auditadas. “Estamos trabajando para convertir a Unicoin en una importante marca de criptomonedas y confiar en opciones de financiamiento es una de nuestras ventajas competitivas”, señaló el empresario.