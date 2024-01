LAS ALCALDÍAS EN APUROS

El pasado 1º de enero asumió sus cargos un centenar de alcaldes en Antioquia. Muchos de ellos no la tendrán fácil. Las dificultades, si se revisa en detalle, saltan a la vista: en Necoclí, el nuevo alcalde encontró las cuentas embargadas; los funcionarios de Zaragoza, Bajo Cauca, no reciben sueldo desde hace cinco meses y no les llegó la prima de Navidad. Pero hay más.