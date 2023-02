Mujeres empoderadas que viajan y emprenden

La risaraldense Lady García ha tenido la energía y pujanza de sacar adelante sus emprendimientos y ha apoyado a miles más creados por mujeres de la región colombiana para que no les dé miedo atreverse y se empoderen a través de sus proyectos.

Desde febrero de 2018 creó “Mujeres que viajan y emprenden”, un proyecto con propósito social que nació para crear una red de mujeres interesadas en emprender o ya lo estén haciendo pero necesitan un empujón para darse a conocer en el medio. Además, por su pasión por el viaje, desde que comenzó con este cuento las ha animado a que viajen para conocer el país, llevando sus emprendimientos a otras regiones colombianas para demostrarles que ellas sí pueden viajar en Colombia sin peligro, a pesar de que sea un país que en su historia las ha violentado en gran medida.

—¿Por qué surgió esta idea de viajar y emprender con otras mujeres?

—Yo he sido viajera durante toda mi vida y conocí a Colombia en 10 años desde la fiesta y la cultura, pero siempre cuando llegaba de nuevo a Pereira, al corregimiento La Florida de donde soy, las mujeres me preguntaban un montón de cosas y me di cuenta de que no conocían el país y me preguntaban ¿quién te hace las fotos cuando viajas si lo haces sola? y empecé a enseñarles cómo hacer una foto básica y también empecé a darles consejos para viajar solas porque ellas sentían miedo. Ese fue el impulso. Reconocer que había muchas mujeres que no viajaban o emprendían por miedo, así que creé “Mujeres que viajan y emprenden”.

—¿Y por qué mezclar ambos?

—Me senté a escribir los elementos que debía incluir el proyecto para que las mujeres realmente se empoderaran y entendí que el emprendimiento es una herramienta poderosísima pero el viaje te despierta y hace redescubrirte para luego descubrir lo que hay alrededor. Así que empecé a reunir mujeres por mi corregimiento, luego de Pereira y después en todo Risaralda. Ese fue el origen.

En estos cinco años ya son más de 10.000 mujeres alrededor del mundo (porque han conocido extranjeras que se han animado a seguir los pasos de Lady e implementar la estrategia de viajar y emprender entre mujeres en sus países de origen como lo han sido México, Noruega, Francia y República Dominicana).

En Colombia ya son alrededor de 4.000 mujeres que hacen parte de la red y quedaron identificadas para próximos encuentros y Lady García junto a otras de ellas como Milena Franco, se han dedicado a visitar regiones como los Llanos Orientales, donde han escuchado los cantos de ordeño de los campesinos; en el Quindío, para conocer la tradición de la cestería ligada a la semilla del café; han visitado Aguadas, Caldas, para aprender sobre el tejido en fibra con iraca de las mujeres, que es patrimonio de la Nación.