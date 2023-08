El video de una joven estadounidense en TikTok, en el que dijo haber demandado a sus padres porque no le pidieron su consentimiento antes de nacer, se hizo bastante viral en esa red social, en la que despertó todo tipo de comentarios y debates.

La historia se conoció a través de una cuenta llamada @isatandstared, desde la que una mujer se identificó como “Kazz Theaz” y compartió con sus seguidores, durante varios minutos, los argumentos que la llevaron a tomar semejante decisión.

“Ellos fueron responsables de mi concepción y mi madre, quien me crio, me dio a luz. Es por eso que los demandé, porque no acepté estar aquí. No sabía que tendría que crecer, encontrar trabajo para mantenerme y simplemente no consiento eso”, señaló la mujer.

Así que, a su juicio, el mayor error de sus padres además de traerla al mundo sin preguntarle, fue no haber hecho el más mínimo esfuerzo por ponerse en contacto con ella.