El interruptor de la vida: una cirugía pionera con cuatro electrodos para luchar contra la depresión

Desde hace 17 años, Lorena Rodríguez vivía en un túnel oscuro. Diagnosticada con un trastorno mixto de ansiedad y depresión, esta enfermedad mental no era una simple tristeza, sino una fuerza invisible que le había robado la iniciativa, la alegría y hasta las ganas de realizar las tareas más básicas, como bañarse o vestirse. La vida cotidiana se había convertido en una cuesta imposible.
Lorena lo había intentado todo, en una lucha desesperada y solitaria. “Yo lo había intentado todo: terapias psicológicas, cambios de religión, acercamientos espirituales, terapias alternativas, y una larga lista de psiquiatras y fármacos que mi cuerpo terminaba rechazando”, relató. Su última recaída, la más fuerte, la dejó completamente incapacitada, al borde de la desesperación.
Pero, en ese oscuro panorama, apareció una luz de esperanza. Lorena conoció al Dr. William Omar Contreras, un neurocirujano funcional e investigador aliado del Hospital Internacional de Colombia (HIC), quien le comentó de una innovadora posibilidad: la Estimulación Cerebral Profunda (DBS, por sus siglas en inglés), una cirugía que, en sus propias palabras, podía “encender” las partes de su cerebro que se había “apagado” y que causaban la depresión.