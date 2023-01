Confesó, además, que hace 47 años estaba en una “situación desesperada” hasta que pudo ver que algo no iba bien en su vida y reconoció que era alcohólico, una adicción que pudo costarle la vida.

“No soy un experto en drogas. No soy un experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me intimida”, agregó el ganador de un Premio Óscar.

También alentó a cualquiera que estuviera luchando contra este problema a hablar con alguien a quien respete para superarlo.