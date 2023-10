El pasado domingo por la tarde el presidente Gustavo Petro dio inicio a una andanada tuitera que ha llenado a Colombia de vergüenza. Petro convirtió a Colombia, no solo en el país cuyo Jefe de Estado trata de neonazis a los judíos, sino en uno de los poquísimos países del mundo cuyo Jefe de Estado no condenó el horrendo ataque de Hamas contra civiles israelíes que incluyó el asesinato indiscriminado de gente en sus hogares, en sus barrios y hasta en festivales de música.

Esa falta de humanidad, sin duda, retrata más a Petro que al país. Habla más de un rasgo del carácter de quien a pesar de tener el privilegio de llegar al poder – el interés de toda su vida – al parecer no ha logrado tramitar deudas profundas de su propia historia y de su propio ser. Nos queda la esperanza de que el resto del mundo sepa que la gente común en Colombia tiene una brújula moral mucho mejor calibrada que la de su presidente.

En medio de esa andanada tuitera, Gustavo Petro aprovechó para hacer referencia a nuestro país. “Mientras el mundo se embarca de guerra en guerra, nosotros vamos por la paz”, dijo el presidente, refiriéndose al evento que estaba teniendo lugar en Tibú ese mismo domingo, en el que supuestamente las delegaciones del gobierno y del llamado “Estado Mayor Central” habían llegado a un acuerdo para ordenar un cese al fuego que les permitiera sentarse a la mesa de diálogo.

Pero la verdad, otra vez da pena sacar pecho por un evento que resultó medio fiasco. Al lugar llegaron cerca de 5.000 personas, buena parte de ellas, llevadas por el grupo criminal de Iván Mordisco, el que ahora se hace llamar pomposamente “Estado Mayor Central”.

Lo que en teoría estaba acordado no fue así. Durante largas horas las partes se reunieron en privado, aparentemente tratando de superar diferencias. Por lo que se sabe, esas diferencias tendrían que ver con un cambio de opinión del gobierno con respecto al cese al fuego, porque ya no estaría dispuesto a un cese al fuego de 10 meses en todo el país. A cambio, habría hecho propuestas alternativas como un cese regional escalonado, o un cese de 3 meses de duración.

Al parecer las diferencias llevaron al proceso al borde de la ruptura. La comunidad, que esperaba a 40 grados de temperatura, se alborotó y comenzó a lanzar críticas al gobierno. El toque cómico-bochornoso de la jornada fue la forma como se interrumpió la transmisión en vivo que se estaba haciendo en Señal Colombia, canal de RTVC que en manos de Hollman Morris se ha convertido en órgano de propaganda y de censura petrista.

Uno de los líderes comunales que asistió al evento increpó (algunos dicen amenazó) al comisionado Danilo Rueda: “Usted de acá no se va hasta que no firme el cese al fuego”. Y al final entonces acordaron comenzar el mencionado cese no ese mismo domingo sino a partir del 16 de octubre.

¿Será que el gobierno cayó en cuenta de las gravísimas consecuencias que habría tenido seguir con concesiones tan generosas a esta organización? ¿Será que el gobierno se está comenzando a dar cuenta del grado de ingenuidad con el que está planteando La paz total?

Recordemos que de manera curiosa, y muy cruel, el llamado EMC lanzó una escalada de ataques feroces en varias regiones de Colombia, y en particular en el Cauca, justamente como abrebocas de este proceso de cese al fuego. Decimos muy cruel porque los ataques parecían estar diseñados exclusivamente como una estrategia para validar la necesidad de este cese al fuego. Como si la guerra y la paz fueran una puesta en escena.

El gobierno, como respuesta a los ataques, ordenó lo que debió haber ordenado desde el 7 de agosto de 2022: una acción militar significativa contra esta organización criminal. En particular en la zona del cañón del Micay, que lleva de las montañas a la costa pacífica caucana, se estarían concentrando las acciones militares.

Esperamos que no se trate de un hecho episódico, en el cual el gobierno se pone bravo 10 minutos para después volver a ponerse en modo de máxima generosidad con los grupos criminales. Aquí somos partidarios de la paz, pero de la paz de verdad. De la paz que se construye con el trabajo y con el respeto por la Constitución. De la paz duradera que solo se sostiene haciendo valer el imperio de la ley. No de “la paz” episódica, ni de la paz hecha para salvar a los criminales, ni de la paz de los chantajes o del facilismo.

Por lo pronto, y mientras en los campos de Colombia las poblaciones sigan viviendo aterrorizadas por estos grupos y siga aumentando la violencia, no le queda nada bien al presidente Petro estarse vendiendo como autoridad en materia de paz.