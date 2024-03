Los senadores del país nunca antes habían tenido en sus manos una decisión tan crucial para la vida diaria de los 50 millones de colombianos como esta de la reforma a la salud. ¡Nunca antes!.

¿Sabrán los senadores que si dejan caer el sistema de salud se rompe como cristal en mil pedazos? ¿Y acaso tienen claro que con acabar el sistema de salud se pierde todo lo que el país ha aprendido en materia de administración y atención en salud?

No se puede olvidar que el actual sistema de salud es uno de los mayores logros sociales de Colombia. El sistema anterior, el de hace 30 años, al que Gustavo Petro quiere volver, solo tenía cobertura del 30% de la población: es como si dijéramos hoy que solo a 15 millones de personas las cobija el sistema, ¿se alcanzan los senadores a imaginar que pasaría si tuviéramos hoy 35 millones de colombianos por fuera de la atención básica en salud?

Pero eso no es todo, el llamado gasto de bolsillo en salud en Colombia es apenas la mitad del promedio de otros países de América Latina e incluso inferior al promedio de los países de la OCDE. Es decir, pagamos mucho menos que todos por la salud. Tal vez, si el presidente Gustavo Petro se detuviera un poco a pensar tendría que aceptar que el sistema de salud colombiano es lo más revolucionario (¡y socialista!) que se ha hecho en América Latina en muchos años.

Por esto, mientras el gobierno insiste en estrangular las finanzas de las EPS –una suerte de muerte lenta– para acelerar el trámite de su reforma, cobra una importancia vital lo que ocurra con el avance de la reforma de salud en su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado.

Tras un tumultuoso proceso en la Cámara de Representantes, lleno de vicios de trámite y mermelada a montones, esta Comisión conformada por 14 senadores asumirá la responsabilidad de determinar el destino de esta reforma “Frankenstein”.

Las cuentas están muy ajustadas. Los votos de los senadores del Pacto Histórico en esta comisión (Wilson Arias, Ferney Silva y Martha Peralta), están asegurados. De igual manera, se espera que Ómar Restrepo, del Partido Comunes, vote a favor, lo que le garantizaría al Gobierno 4 de los 8 votos necesarios para que la reforma a la salud avance al cuarto debate en plenaria del Senado. Por otro lado, en contra de la reforma, es seguro que votarán los dos senadores del Centro Democrático, Alirio Barrera y Honorio Henríquez.

De resto, no está del todo claro cuál será la postura de los demás senadores de la Comisión. Los senadores Nadia Blel y José Alfredo Marín, del Partido Conservador, es posible que se sumen al No a la reforma. Y así serían ya 4 de 8 que se necesitan para tumbarla.

Cabe recordar que Petro trató de dividir al Partido Conservador, con el nombramiento de una ministra del Deporte como cuota azul, lo cual llevó a la renuncia de Efraín Cepeda como presidente de su colectividad, pero luego las directivas del partido ratificaron de manera unánime a Cepeda. Con esa maniobra se puede consolidar aún más la decisión de los conservadores de votar en contra. Pero, como bien se dice, amanecerá y veremos.

Con un empate de 4, entonces hay que preguntarles a los 5 “indecisos” de la Comisión Séptima –la otra curul es la de la fallecida Piedad Córdoba–, ¿cómo piensan votar?

Uno de ellos es el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal. A pesar de que César Gaviria ha manifestado que su partido no apoya la reforma, en la Cámara fueron los principales aliados para su trámite exitoso, ¿usted dará, al igual que los representantes liberales, un voto positivo a la reforma?

Las senadoras Ana Paola Agudelo y Lorena Ríos, del partido Mira y del partido Colombia Justa Libres respectivamente, a pesar de que sus colectividades hicieron parte de la coalición de gobierno de Iván Duque y apoyaron campañas que compitieron con la candidatura de Petro, hoy están en independencia. Sus pronunciamientos públicos respecto a la reforma han sido ambiguos, a pesar de que gran parte de su electorado está firmemente en oposición al gobierno. Senadoras, ¿cuál será su voto en la comisión?

Senadora Norma Hurtado, del partido de la U, muy cercana a Dilian Francisca Toro, aunque ha expresado una postura firme y argumentada en contra de la reforma pensional y laboral, no ha mostrado la misma convicción respecto a la reforma de salud. Varios integrantes de su partido apoyaron la reforma en la Cámara. ¿Cuál será su postura frente a esta reforma que definirá la salud de tantos vallecaucanos?

Senadora Berenice Bedoya, antioqueña y miembro del Partido ASI, que se encuentra en independencia al gobierno. En una pregunta reciente de EL COLOMBIANO, usted manifestó que no está a favor de eliminar las EPS, pero no quedó clara su postura frente a la reforma en su totalidad. Le volvemos a preguntar, ¿dará un voto a favor de la propuesta del Gobierno?

Senadores “indecisos” de la Comisión Séptima, nos permitimos anunciarles que todos, los lectores y los electores, estaremos muy atentos a sus posturas. Al final del día, el voto de ustedes podría definir el futuro de la salud de todos.

De llegar a ser aprobada la reforma en la Comisión, estaremos pendiente de cómo votan los 14 senadores de la bancada antioqueña. Hicimos un primer sondeo la semana pasada y el balance es que 6 votarían No a la reforma, 3 por el Sí y hay 5 que aún no han definido, entre ellos el controvertido senador Carlos Andrés Trujillo. ¿De verdad senador no ha tomado decisión? Estaremos muy pendientes de usted..