El gran escritor de ensayos y mejor columnista Mauricio García Villegas recientemente escribió el libro El país de las emociones tristes. García explicaba que así como el miedo, el odio, la venganza, el resentimiento, la envidia, apocan a las personas, a los países les pasa lo mismo: “Cuando el peso de las emociones tristes es demasiado grande, el país se siente abatido y a veces se malogra”.

Vale mucho la pena volver sobre esa reflexión justo ahora cuando Colombia comienza a escribir otro capítulo de su historia: una nueva camada de mandatarios acaba de tomar las riendas de los 1.102 municipios y 32 departamentos del país para gobernarlos en los próximos cuatro años.

Y llegan en un momento en que las emociones tristes parecen dominar a lo largo y ancho del país: según el más reciente Invamer Poll, 3 de cada 4 habitantes de las cinco grandes ciudades creen que las cosas están empeorando.

Varios de los recién posesionados, no se puede olvidar, resultaron elegidos no sólo por sus cualidades si no como una voz de protesta contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, entre ellos Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Char (Barranquilla) y Jaime Beltrán (Bucaramanga). Mientras que Carlos Fernando Galán (Bogotá) y Dumek Turbay (Cartagena) ganaron también con partidos independientes del gobierno. Lo mismo, varios de los gobernadores de los departamentos más grandes: Andrés Julián Rendón (Antioquia); Juvenal Díaz (Santander); Eduardo Verano (Atlántico).

Lo que ha sido común en Colombia es que los presidentes se entiendan con gobernadores y alcaldes, en la medida en que más allá de las diferencias que puedan tener, la distancia que históricamente los ha separado no es mucha. El nuevo escenario, con un presidente como Petro que casa peleas con alcaldes y gobernadores (y viceversa) nos pone ante un experimento de cómo tramitará el poder local y regional sus diferencias con el gobierno nacional.

Más aún en una coyuntura como la actual en la que parecen crecer las voces desde las regiones que piden revisar la descentralización y la autonomía para que no se quede como una intención en la Constitución sino que se haga realidad. Pero por ahora no es más que una discusión y el poder de Bogotá sigue siendo importante a la hora de financiar proyectos. Bien se ha visto como lo ha ejercido al no destinar recursos para terminar las vías 4G ya casi listas en Antioquia.

Sin embargo, el presidente Petro tampoco se puede quedar solo. Y menos con propósitos tan ambiciosos que se ha impuesto como el de la Paz Total. Ese proceso que prácticamente no camina, si no cuenta con la ayuda del poder regional tiene garantizado su fracaso. Sobre todo si se tiene en cuenta que los nuevos gobernadores de Arauca, Norte de Santander, Meta, Caquetá, Santander, Antioquia y Valle defendieron en campaña la mano dura.

Así también en reformas como la de la salud o en medidas como frenar la exploración petrolera, el Gobierno va a tener gobernadores y alcaldes más aguerridos a la hora de hacerle el contrapeso. A Petro le tocará poner de su parte para lograr dar algún paso adelante en sus propósitos.

Volviendo al tema de las emociones, el pesimismo está al alza. Y por eso una de las tareas fundamentales de los gobernantes que llegan será sin duda recuperar la esperanza. Ya decía Winston Churchill que él era optimista porque “no parece muy útil ser otra cosa”.

En el caso particular de Medellín hace exactamente cuatro años 6 de cada 10 paisas consideraban que las cosas iban por buen camino, pero en el último año y medio se invirtió por completo esa emoción: 73 de cada 100 consideran que las cosas van por mal camino. Pero la buena noticia es que Antioquia, en general, ha sido tierra de gente optimista. De los que cuando se les pregunta ¿cómo amaneciste? responden “supremamente bien y mejorando”. De personas convencidas de que al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Y de arrieros, visionarios y dirigentes que ante la adversidad nunca se han dado por vencidos.

De manera que luego de pasar cuatro años de tormenta esperamos que los nuevos alcaldes y el gobernador sepan convocar al optimismo y de verdad podamos cantar como en el himno que cesó la horrible noche.

Para recuperar la esperanza no basta con haber derrotado a una alcaldía. Hay varios retos. El Área Metropolitana y la Alcaldía de Medellín tendrán que desengavetar dos planes que trazaban soluciones conjuntas para problemas urgentes. El primero es el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, con el fin de meterle mano al mayor desafío común en el Valle de Aburrá: el desgobierno y el desorden de la ola urbanizadora y la ocupación informal de la parte alta de las laderas.

Y la otra herramienta en el olvido es el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire, el cual traía acciones pensadas al 2030 para reducir los niveles de contaminación y propiciar un desarrollo metropolitano sostenible. Por lo menos en movilidad, la tarea para lograr mayor protagonismo del transporte público se va perdiendo. Entre 2017 y 2023 el uso del transporte público colectivo (buses) cayó al pasar de 18% a 16%; lo mismo que sucedió con el sistema metro, que presentó una reducción de 5%, pues estaba en 16% y ahora se ubica en el 11%. Eso se da en contraste con el uso de las motos que aumentó en 3%, pasando del 12% al 15%.

Igualmente urge que Antioquia o la región del Oriente comiencen a planear de manera armónica entre los municipios de esta zona que cada día crecen más y aparentemente de manera más desordenada.

Los ciudadanos que votaron masivamente por las propuestas que resultaron ganadoras seguro tienen la intención de darle la oportunidad a la esperanza pero serán los nuevos mandatarios que asumieron ayer los que la deben llenar de contenido.