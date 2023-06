Decir que vivimos tiempos de incertidumbre puede parecer una perogrullada. Pero el momento histórico por el que pasamos, en el que las potencias del momento tratan de acomodarse para definir un Nuevo Orden Mundial genera interrogantes sobre el futuro. Los cambios que se están produciendo en todo el mundo como consecuencia de eventos como la pandemia, la crisis climática, la guerra en Ucrania o el ascenso de China, por mencionar solo algunos, indican que se viene una transformación importante. Aunque aún es pronto para predecir con exactitud hacia dónde se va a inclinar.

Cuando se habla de nuevo orden mundial se hace referencia al nacimiento de un período histórico con cambios profundos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes. El periodo de la Guerra Fría se caracterizó, por ejemplo, por una confrontación de ideas entre capitalismo contra socialismo o comunismo, y aparecían Estados Unidos y la Unión Soviética como los estandartes de uno y otro.

Ahora estamos ante una nueva lucha por el poder y la supremacía mundial. Los nombres principales en contienda son Estados Unidos y China, además de otros poderes emergentes. Pero esta vez la pelea no parece estar alrededor del capitalismo, sino en demostrar cuál es el mejor modelo político para darle aire a ese capitalismo: ¿la democracia o el autoritarismo?

Aquí hay que decir que unos y otros, bien sean de derecha o de izquierda, parecen estar de acuerdo en que la solución no es un modelo liberal extremo. Entre otras cosas porque países como Estados Unidos ya fueron al modelo neoliberal y se devolvieron. Para reactivar la economía, después de la Gran Depresión, el presidente Roosevelt puso en marcha un New Deal. Luego llegó Reagan e impuso un orden neoliberal que Clinton se encargaría de consolidar años más tarde. Y con el crash del 2008, provocado por las hipotecas basura, el neoliberalismo vuela por los aires.

Asimismo, fenómenos como la pandemia y la invasión rusa de Ucrania aceleraron el distanciamiento del modelo neoliberal. Los gobiernos de los distintos países se han dado cuenta de que las grandes decisiones sobre los bienes esenciales no se pueden dejar en su totalidad en manos del mercado y por eso se tienen que implicar más a fondo para velar por el interés público. No es que se haya borrado de un plumazo la globalización, pero sí se entiende que debe ser más estratégica y que no siempre es la respuesta para todo.

Surge entonces otra pregunta: ¿cómo alcanzar un orden internacional pacífico y, en consecuencia, con mayor legitimidad social? Para muchos de nosotros esto sólo se consigue a través de democracias sanas, participativas y protegidas por instituciones fuertes. Para otros en cambio sólo la mano férrea es capaz de reconducir el destino de los pueblos.

En el microcosmos estadounidense, que tanto influye en el mundo, se ve claramente que, por un lado, hay quienes buscan que el orden progresista prevalezca. Mientras que por el otro se pretende que sobrevenga un orden etnonacionalista y una política de hombre fuerte que podría ser dañina para la democracia. No es difícil mirar la realidad de otros lugares del mundo para darse cuenta de que ese modelo de dos apuestas se repite una y otra vez.

El Nuevo Orden implica un cambio en la forma de entender y organizar las sociedades actuales. Las naciones siguen conservando gran poder. Pero prima un capitalismo financiero que supera al poder político de cualquier país. El problema es que ese poder se concentra en menos personas y grupos a medida que pasa el tiempo. Por dar un solo ejemplo, menos de 20 bancos controlan el 90 por ciento de los activos financieros en el mundo, aunque hay más de 100.000 entidades bancarias.

La consolidación de grandes bloques alrededor de China y Estados Unidos será inevitable. Desde 2015 el presidente Xi Jinping anunció su interés en aumentar la presencia económica de China en América Latina y el Caribe. Es decir, de meterse en el otrora llamado patio trasero de Estados Unidos. Y a fe que lo ha logrado.

La clave para cada país estará en su capacidad de adaptación. A nivel individual, como ciudadanos activos, tenemos que contemplar este momento como uno en el que los desafíos y las oportunidades son enormes. Por eso, es importante estar informado, y tener una actitud crítica y participativa que contribuya a construir un orden más justo, democrático y sostenible.