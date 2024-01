Tal vez no se habría producido ningún escándalo por el desmesurado costo del alquiler de la Casa Colombia en Davos, si no fuera porque el presidente Gustavo Petro, a última hora, anunció que cancelaba su viaje al Foro Económico Mundial en dicha ciudad de Suiza. Petro dijo que él no se iba a mover de Guatemala porque temía que le dieran un “golpe de Estado” al nuevo presidente y no lo dejaran posesionar. Al final, todo se resolvió: el nuevo mandatario juramentó y Petro volvió a armar el viaje.

En Colombia, valga decir, no cayó bien que Petro se mostrara tan dispuesto a resolver un problema en Guatemala y a la vez tan poco diligente para mostrarse solidario y llevar soluciones al Chocó en medio de la tragedia que cobró la vida de 39 personas por un derrumbe en la vía Medellín-Quibdó.

El mensaje, en ese momento, fue que Petro era capaz de sacrificar cualquier cosa por Guatemala, no así por Chocó. Para remendar el daño de imagen, no obstante, estará con todo el gabinete en ese departamento del Pacífico esta semana durante varios días.

En medio de la indecisión de Petro –del no voy o si voy a Davos–, la oposición ni corta ni perezosa comenzó a sacar las cifras de la plata que el país podría perder por la cancelación del viaje. La primera cifra que sorprendió fue la de los 4.850 millones de pesos que costaba la casa de 50 metros cuadrados en Davos para promocionarnos como el país de la belleza: la Casa Colombia que estaría abierta durante escasos tres días de la cumbre.

Que se invierta en destacar la imagen del país en el exterior no tiene nada raro porque todas las naciones quieren atraer turismo, y Colombia no es la excepción, más cuando Gustavo Petro ha prometido que el turismo reemplazará los ingresos del petróleo y gas. Sin embargo, no solo es absolutamente desproporcionado el monto de este tipo de inversión sino que da lugar a polémica porque mientras las regiones (como el Chocó) afrontan toda clase de dificultades, el gobierno hace un derroche de recursos en un escenario que no parece ser el más apropiado porque ciertamente no se imagina uno a los multimillonarios que asisten a este exclusivo evento o a los mandatarios de las grandes potencias teniendo un tiempo libre para darse una vuelta para conocer los destinos exuberantes que estamos promoviendo.

Esta visión, sin duda, no la tuvo Procolombia, uno de los socios patrocinadores del evento, por el que tuvo que pagar otra millonaria cuantía, como si tuviera una gran chequera. Esta entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior ha sido muy cuestionada por el manejo de su directora, la odontóloga Carmen Caballero, quien llegó a este cargo por ser una de las mejores amigas de la primera dama Verónica Alcocer, pero que ni siquiera asistió a Davos donde tenía contratado un traductor para ella, al que le pagaron 50 millones de pesos.

Este no es el primer gobierno que gasta recursos públicos en cosas superfluas o exageradas, y que cree que con los impuestos de los colombianos pueden satisfacer caprichos o cruzadas personales. Sin embargo, parafraseando al también expresidente Julio César Turbay, el derroche de otros presidentes tiende a parecer un derroche “en sus justas proporciones” comparado con lo que estamos viendo en el gobierno de Gustavo Petro.

Petro, paradójicamente, tiene fama entre sus conocidos de haber sido austero, casi asceta, en su vida. Pero todo indica que ahora, al menos en su gobierno, se hace todo lo contrario. Hace poco, por ejemplo, se conoció un decreto por medio del cual el gobierno decidió darles medio sueldo más a todos los empleados de la Contraloría General. El ‘regalito’ de Petro nos costó la bobadita de 17.000 millones de pesos.

Tampoco tiene presentación alguna que se gasten más de 1.000 millones de pesos en maquilladores, fotógrafos y damas de compañía para la primera dama Verónica Alcocer. Una manera de hacer las cosas más propias de antiguas monarquías de la edad media, que de un gobierno que se dice de izquierda y progresista.

El Gobierno ya autorizó el uso de vigencias futuras para la modernización de equipos en las salas de reuniones de la Casa de Nariño por 8.110 millones de pesos y otros 2.533 millones para la casa de Cartagena. Ojalá y se trate de reparaciones necesarias porque de otra manera no tiene sentido utilizar vigencias futuras para gastos cosméticos.

Sigamos sumando. El Ministerio de Relaciones Exteriores compró 31 camionetas blindadas 4x4 para sus funcionarios por 6.200 millones de pesos. Y desde este año y hasta el 2026 el gobierno se gastará un billón de pesos en vehículos blindados para proteger a personas en alto riesgo. Y ni hablar de las salidas internacionales de Petro: mal contados son 40 viajes del mandatario colombiano en año y medio de gobierno. Basta recordar el desplazamiento a Dubai, en Emiratos Árabes, una de las ciudades más costosas del planeta, con una comitiva de 378 personas. ¡Qué exageración!, ni siquiera Estados Unidos llevó semejante cola de gente.

Preocupa el nulo criterio de austeridad de este gobierno. Y sobre todo, porque muchos de los estrambóticos gastos parecieran tener que ver con el interés de Gustavo Petro de poner a sonar su nombre en el mundo. En teoría no tiene nada de malo que Petro quiera dedicar su mandato a convertirse en un líder reconocido en el ámbito internacional, pero la pregunta es qué tan legítimo es que lo haga utilizando de manera desmedida los recursos públicos de todos los colombianos.

Y la indignación puede ser mayor teniendo en cuenta que el presidente Petro anuncia que los colombianos de clase media tendrán que pagar más impuestos con una nueva reforma tributaria que alista el Ministerio de Hacienda.