¿Tesla en La Guajira?

La semana pasada varios medios le dieron visibilidad a una nota que afirmaba que Elon Musk estaría considerando al departamento de La Guajira como un futuro destino para una de sus fábricas de vehículos eléctricos Tesla, la empresa de carros más valiosa del mundo en la actualidad. Aunque hasta el momento el asunto no pinta ser nada distinto a una fake news, no es una idea descabellada. Colombia, y en particular La Guajira, tienen un gran potencial para atraer empresas que quieran apalancarse en su potencial de generación eléctrica de fuentes renovables para tener una industria que pueda llamarse “limpia” y “sostenible”. Recientemente Tesla anunció que construiría una fábrica cerca de Monterrey, en México. ¿Por qué no elegiría esta compañía, en próximas expansiones, una región colombiana que tenga un mejor potencial en energías limpias que el norte de México y que siga cumpliendo con estar cerca a los Estados Unidos?

Para entender este potencial de nuestro país, hay que repasar ciertos hechos de su realidad energética. Colombia, siendo estrictos en las definiciones, ya cuenta con una de las matrices eléctricas más limpias del mundo. Cerca del 70% de la capacidad instalada del país viene de fuentes renovables, principalmente generación hidráulica, una cifra que la pone por encima de la mayoría de los países de ingresos medios y altos. En Estados Unidos, por ejemplo, el porcentaje de generación eléctrica de fuentes renovables llega apenas al 20%. En China, que todavía depende fuertemente del carbón para su electricidad, la cifra se ubica apenas por encima del 30%.

Mientras en otros países están pensando en cómo reemplazar por fuentes renovables la generación eléctrica de combustibles fósiles más contaminantes como el petróleo y el carbón, Colombia – por sus ventajas geográficas e hidrológicas – llega a la “era de la electrificación” desde un punto de partida envidiable. El norte de México, la elección más reciente de Tesla, depende fuertemente del gas barato importado desde los Estados Unidos para hacer competitiva su industria. ¿Colombia no podría competirle con sus energías renovables?

Porque no solo tenemos un buen punto de partida, sino que desde hace varios gobiernos hemos venido profundizando una hoja de ruta clara para seguir expandiendo nuestra capacidad de generación renovable. Según datos de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), prácticamente el 100% de los nuevos proyectos de generación eléctrica asignados hasta el momento en Colombia – que duplicarán nuestra capacidad instalada a 2032– son renovables, siendo líderes las fuentes no convencionales: 66% generación solar y 17% eólica.

Y aquí es donde entra en juego en La Guajira, la zona de mayor potencial en radiación solar y donde se concentra el mayor volumen de vientos alisios que recibe el país. Por sus características, el departamento ya ha atraído el interés de un gran número de inversionistas locales y extranjeros, por lo cual una gran proporción de los proyectos renovables que expandirán la capacidad del sector eléctrico se encuentran allí.

Sin embargo, a pesar del gran potencial, las cosas no van tan bien. Por no decir mal. El 65% de los proyectos de generación de energías renovables no convencionales programados por la Nación para su entrada en operación entre el 2023 y 2024 presentan atrasos, muchos de ellos concentrados en La Guajira, según un informe de la Asociación de Energías Renovables Colombia. Los trámites para obtener licencias, en particular las ambientales, han retrasado la puesta en marcha de instalación de aerogeneradores, líneas de transmisión y otros tipos de infraestructura que son esenciales para poner en marcha estos proyectos y que su energía llegue al Sistema Interconectado Nacional.

Las consultas previas, particularmente, se han vuelto no un dolor de cabeza sino una verdadera migraña para que estos proyectos salgan adelante: se tornan en un viacrucis de nunca acabar, entorpeciendo todavía más proyectos de grandes retos técnicos.

El resultado es que puede ser verdad que Colombia tenga mucha capacidad de energías verdes, pero prácticamente buena parte de ella está atrapada literalmente en la Guajira. Llama poderosamente la atención el hecho de que La Guajira, o mejor, algunas comunidades, pongan tantas trabas para su propio desarrollo. Pero esa es otra historia.

Los retrasos actuales, sumados a los anuncios erráticos de la ministra Irene Vélez respecto al futuro de grandes inversiones en el sector de las energías limpias, la volatilidad en la tasa de cambio, el aumento en los costos de financiamiento y propuestas como la de incrementar las contribuciones por concepto de transferencias del 1% al 6% a las ventas de energía de fuentes renovables tienen en vilo a gran parte de la inversión en el sector. La transición corre el riesgo de quedarse a medias.

En una reciente visita a Colombia, el reputado economista Ricardo Hausmann habló sobre la necesidad que tenían los países de no enfocarse únicamente en reducir sus emisiones de carbono, sino además en crear los productos y servicios que el mundo va a necesitar para poder descarbonizarse. Parecido al llamado de atención que le hizo la ministra de Agricultura, Cecilia López, a la ministra de Minas, en el sentido de que “repetimos como loros” lo que dicen los países desarrollados cuando nuestras necesidades son otras.

Más que pensar limitar sus exportaciones de petróleo, para ayudar a que el mundo se descarbonice, lo mejor que podría hacer Colombia es seguir explotando su potencial en energías renovables, atrayendo al resto del mundo a aprovecharse de él.

Traer a Tesla y Musk a La Guajira no solo podría ser una realidad, sino que debería ser un compromiso. La pregunta es, ¿habrá la voluntad para propiciar las condiciones que permitan hacerlo? .