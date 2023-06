Hay quienes dicen que no hay de qué preocuparse. Que las libertades de expresión y prensa en Colombia no están en peligro. Que lo que está pasando es normal: que siempre los gobiernos se han molestado y se han incomodado con las críticas de la prensa y la opinión pública. Nosotros respetuosamente diferimos: lo que está pasando ahora es distinto, y los motivos para la preocupación son reales.

Es verdad que desde tiempos inmemoriales, y casi que en cualquier país democrático, las críticas de los medios de comunicación han molestado a los mandatarios. Colombia no ha sido la excepción: abundan las historias y anécdotas de presidentes y ministros furiosos y ofuscados por lo que de ellos se dice en la prensa.

Pero la situación a la que nos estamos enfrentando hoy es distinta, porque no se queda en la molestia. Esa molestia efectivamente existe: el presidente, varios de sus ministros, y varios de los parlamentarios que lo apoyan, lamentan día y noche que la prensa no comunique lo que ellos consideran son sus logros y aciertos, y por el contrario se enfoquen en críticas y en investigaciones. Y entonces han decidido ir un paso más allá de la molestia.

Un paso más allá que, en el caso del presidente, consiste en ventilar por todas sus redes sociales, en sus discursos y en sus intervenciones, la teoría de que está en marcha en su contra un “golpe blando”, del cual serían partícipes todas las personas e instituciones que, de una u otra manera, han ejercido la responsabilidad de poner un contrapeso al poder presidencial.

Esa paranoia conspirativa, repetida y amplificada por los más furibundos seguidores del mandatario, pone a los medios de comunicación críticos e independientes como vanguardia de ese supuesto movimiento golpista. Y claro, sumergidos en esa visión fanática de las cosas, no entienden la denuncia y la crítica como ejercicios naturales de la labor de prensa, sino como arma del supuesto e inminente golpe.

Un paso más allá ha sido también aquella insólita mención que, en un comunicado de prensa reciente, hizo el presidente de la República con respecto a las relaciones que ha tenido a lo largo de su vida con la familia Gilinski, propietaria de Semana, medio que ha puesto a sudar y a sufrir al gobierno con sus investigaciones y sus denuncias.

Esa mención, que insistimos, es insólita y no tiene precedentes, es misteriosa en cuanto a sus intenciones. ¿Qué es lo que pretende el presidente sacando a bailar a los Gilinski en todo este enredo? ¿Busca acaso invocar una amistad anterior para pedir que cesen o bajen las críticas y que paren las investigaciones? ¿O quiere intimidar a los mencionados empresarios recordando sutilmente el poder que el gobierno tiene sobre sus negocios? Cualquiera que sea el caso, se trata de una intervención inaceptable del presidente en lo que debería ser un ejercicio libre de la facultad de informar.

¿Y cómo no estar preocupados cuando la senadora Isabel Cristina Zuleta, miembro destacado del Pacto Histórico y defensora acérrima del presidente, hace un llamado a que la Fiscalía “intervenga” a la revista Semana para encontrar a la fuente de sus últimas revelaciones? Esta solicitud, que la senadora no solo no ha declinado sino que ha ratificado una y otra vez, cruza ya todos los límites posibles: es la manifestación abierta y franca de que lo que este sector quisiera es usar las autoridades con su poder para acosar e intimidar a los medios independientes.

Con esta manera de concebir el oficio de la Fiscalía, tiene una gran responsabilidad en sus manos la Corte Suprema de Justicia cuando proceda a principios del próximo año a elegir fiscal general de terna enviada por el presidente: ya sabemos para qué les gustaría usar la Fiscalía a los amigos de este gobierno.

Como sabemos que a esto replicarían que “Duque puso a su amigo Barbosa”, les desafiaríamos a que nos muestren un solo caso en el cual la Fiscalía de Barbosa haya actuado contra críticos del gobierno de Duque para silenciarlos. Al expresidente le criticaban día y noche en los medios de comunicación, se le ofendía incluso con agravios físicos y personales, se irrespetaba a su esposa, y no recordamos ni al presidente ni a ninguno de sus amigos pidiendo a la Fiscalía actuar contra esos críticos. Y no sobra recordar que cuando dicen que Duque “puso” a Barbosa faltan al respeto a la Corte Suprema de Justicia, que es quien en realidad elige al fiscal general.

La senadora Zuleta, la misma que se vanagloriaba de haber “quemado” a Fajardo, tal vez quisiera que el Estado use el poder para “quemar” a periodistas y a medios independientes. Esto solo es testimonio de cuán profundo están llegando las investigaciones que los medios están haciendo, y cuán delicadas son las fibras que están tocando.

En estos temas bien vale la pena revisar qué lecciones nos ha dado la historia. Mientras que Thomas Jefferson, uno de los más respetados presidentes de Estados Unidos, al que se le considera el principal autor de la Constitución que le dio brillo a esa Nación, decía: “Prefiero periódicos sin gobierno que gobierno sin periódicos” (frase que luego la han utilizado reemplazando “gobierno” por “democracia”). Un personaje como Adolfo Hitler, por citar al más odiado de la historia, no respetó la libertad de expresión y la libertad de prensa que existía en Alemania. Y a partir de 1934, se volvió ilegal criticar al gobierno nazi. Incluso contar un chiste sobre Hitler se consideraba traición.

Confiamos en que el presidente Gustavo Petro, su gobierno y su bancada sepan qué camino elegir. .