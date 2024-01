El presidente Gustavo Petro acuñó esta semana una frase con la que tal vez está definiendo lo que han sido momentos de su Gobierno. “Por ignorancia no cumplimos”, dijo, para tratar de explicar por qué Colombia perdió la sede de los Juegos Panamericanos, que debían realizarse en 2027 en Barranquilla.

Hasta ese momento habían sido muy confusas –o inexistentes– las explicaciones que habían salido de la Casa de Nariño para responder a la indignación que se tomó al país arrancando el año por cuenta de que los organizadores de los juegos olímpicos de América madrugaron en el 2024 para notificarle a Colombia que había perdido la sede por no cumplir con el requisito de pagar 8 millones de dólares el año pasado.

El presidente Petro hizo examen de constricción y admitió que hubo “desconocimiento de los procedimientos”, hubo “ignorancia” y también añadió la expresión “miedo de los funcionarios” para girar los recursos.

¿Qué podría haber más importante en materia de deporte en Colombia que garantizar la sede de los Juegos Panamericanos? Sobre todo, si se tiene en cuenta que la gran propuesta del Pacto Histórico es convertir a Colombia en meca del turismo para recoger los recursos que según ellos reemplazarán los billonarios ingresos de la explotación de hidrocarburos.

¿Cuántas veces se había reunido el presidente Gustavo Petro con la ministra de turno para discutir sobre ese proyecto (o sobre cualquier otro)? Es probable que pocas o ninguna. Al menos, son varios los ministros que cuentan en privado que prácticamente nunca se reúnen con el presidente para revisar las prioridades de sus carteras.

Entonces no es solo ignorancia de unos funcionarios de segundo nivel, estamos también ante un grado importante de incompetencia de la manera cómo funciona el gobierno del presidente Gustavo Petro.

En los últimos días se ha sabido que el Ministerio del Deporte no pidió al Ministerio de Hacienda los recursos que debía girar el año pasado. Curiosamente, para lo que sí estuvieron prestos fue para nombrar de gerente de esos Juegos Panamericanos al cuñado de Euclides Torres, el megacontratista, que está en el ojo del huracán por las denuncias sobre financiación irregular de la campaña de Petro a la Presidencia.

Pero volvamos a la “ignorancia” porque no es un tema menor. La “ignorancia” no puede ser argumento para excusar la mala gestión del gobierno. En tiempos como estos, en los que existen miles de colombianos plenamente capacitados para ocupar puestos públicos y cumplir a cabalidad esta tarea, darle atribuciones de gobierno a alguien no competente provoca serios problemas en el andamiaje del Estado y puede llevar a perder o a dilapidar valiosos recursos públicos.

Que un funcionario no sepa lo que tiene que hacer en su cargo debería dar para sanciones fuertes no solo para él si no para quién lo nombró. Hay quienes incluso consideran que incurren en cierto tipo de corrupción tanto quienes nombran al incompetente como quien acepta un cargo sin ser competente para él. En ambos casos se trata de un abuso contra quienes depositaron en el presidente o en los funcionarios la confianza pública. Y sobre todo, si el incompetente asume una posición soberbia y desconsiderada en un país donde, con tantas necesidades, cada peso que se recoge para el bienestar de todos se debería utilizar de la mejor manera posible.

En Colombia tal vez no estamos preparados para esa discusión. Con escándalos de corrupción tan protuberantes como solemos padecer, este tipo de irregularidades más sutiles –como la de quien responde por la incompetencia– pasan a segundo plano.

Pero vale la pena abrir el debate más temprano que tarde antes de que nos coja más ventaja el problema de fondo: un cierto desprecio por el conocimiento y la razón que viene haciendo carrera con más fuerza en el ámbito político.

El fenómeno no es solo nuestro. Tiene mucho que ver con las redes sociales que con sus dinámicas de consignas agresivas, de verdades a medias y fake news, se han convertido en una suerte de aceleradoras del populismo. En el caso de Colombia y en particular en el gobierno actual, hemos tenido varios ejemplos de ese desprecio por el conocimiento. Las declaraciones del ministro de Salud sobre las vacunas, por ejemplo. O no querer ver los importantes resultados que ha dado el sistema de salud que se empeñan en acabar. Por no hablar del uso de cifras falsas que se han revelado en entidades cómo la Agencia de Tierras, sobre el número de hectáreas entregadas a los campesinos, o el Ministerio de Energía, sobre las reservas de hidrocarburos.

Es hora de que, no solo en Colombia sino en todo occidente, comencemos a recuperar los valores de la Ilustración que dieron origen a una mejor versión de la democracia.

Hace poco menos de 300 años el mundo como hoy lo conocemos se sacudió y antepuso la razón a la ignorancia. En la ciencia se produjeron grandes descubrimientos, pero también en la política se pusieron en tela de juicio los dogmas para acabar con las viejas estructuras de la monarquía absoluta.

Así que, presidente, sería bueno que el Gobierno hiciera una revisión y comenzara a poner a las personas más competentes posibles en cada cargo (que no necesariamente son los amigos o las vecinas de la primera dama). A esta altura del siglo XXI, puede que sirva echarle la culpa a la ignorancia, pero detrás de esa culpa hay un responsable..