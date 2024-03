Dice el presidente Gustavo Petro que el sistema de salud “no es sostenible”. Y lo dice no como una reflexión sino para lanzar una suerte de amenaza al Congreso: “El Congreso determinará si hunde las reformas y se desploman los sistemas de inmediato, de manera rápida y sin transición”.

Su posición la ratificó el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo este fin de semana, como si estuvieran tratando de construir una misma narrativa: que el sistema de salud está en crisis, que no hay nada qué hacer y que ya solo queda montar lo que el gobierno de Gustavo Petro quiere y ha querido.

A ese respecto hay que poner varios puntos sobre las íes. El primero, es que no habla nada bien de un gobernante que esté comentando los hechos más graves del país como si fuera un simple espectador o analista. Es como decir, eso se dañó, ahí les queda, con cierto tono de sorna y de satisfacción contenido. No quisiéramos pensar que a Petro lo tiene sin cuidado si la salud les funciona o no a los colombianos, porque, al fin y al cabo, cuando ha necesitado médicos se ha ido para Cuba.

El segundo punto que debe quedar claro es que si el sistema de salud colapsa es en buena parte por culpa del gobierno de Gustavo Petro. No solamente ha creado una enorme incertidumbre alrededor del mismo, lo cual automáticamente congela cualquier inversión que se quiera hacer en él, sino que no ha movido un solo dedo para resolver el problema financiero que carga el sistema por cuenta de la pandemia del covid. Cuando se elige a un mandatario es para que resuelva los problemas y enderece lo que se está torciendo y no para que se convierta en un simple vocero de la historia.

Las cifras de la crisis de la salud, que requieren solución y sobre las cuales el presidente no ha hecho nada, son contundentes: hoy de cada 100 pesos que recibe la EPS, 8 van por ley a reservas; 3,8 se van a gastos administrativos y quedan 88 pesos para pagar la atención en salud. Pero el problema es que la atención cuesta 97 pesos. Es decir, hay un déficit de 9 pesos por cada 100.

De manera que si el gobierno no aumenta la UPC (el monto que transfiere a las EPS) el déficit no solo va a crecer si no que llevará al colapso a las EPS. Más aún cuando ahora el Gobierno está proponiendo destinar otros 5 pesos de esa UPC para crear unidades de atención básica. Es decir, el hueco sería mayor.

El problema es que el Estado quiere que cada día se brinde más atención en salud pero con menos plata. Lo cual resulta absurdo si se tiene en cuenta que Colombia es uno de los países del mundo en el cual la gente tiene que sacar menos dinero de su bolsillo para la salud. Es decir, es el que ofrece más salud por menos plata. Esa es la magia del sistema de salud que el gobierno quiere acabar.

Todo lo que está ocurriendo con el sistema de salud es tremendamente parecido a lo que hizo Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá con el Transmilenio. Y en alguna medida también con la recolección de basuras.

El sistema Transmilenio también ofrece un servicio esencial como el transporte operado por privados. Y como en el caso de la salud y las EPS, Transmilenio era para el momento en que Petro llegó un modelo que, a pesar de sus dificultades, por su éxito lo copiaban en decenas de capitales del mundo.

Por supuesto, como cualquier sistema, todos los días tiene desafíos nuevos. Pero lejos estaba de caer en el desastre en el que lo dejó Gustavo Petro tras acabar su alcaldía. A Petro simplemente no le gustaba el sistema, desde que llegó a la Alcaldía se dedicó a dejarlo morir y, ciertamente, cuando se fue lo dejó agonizando. En su gobierno en Bogotá nunca subió la tarifa del pasaje, con lo cual cada año la inflación deterioraba las finanzas; Petro ofreció descuentos de tarifa en horas valle, y no hizo nada por evitar la masiva colada de personas sin pagar, por el contrario, parecía incentivarlo. Todo, envuelto en un discurso populista, atentaba contra la sostenibilidad del sistema de transporte.

Así entonces, entregó el sistema Transmilenio no solo con una deuda de 1,8 billones de pesos sino que prorrogó el permiso para que siguieran rodando por los carriles exclusivos los buses que ya se habían convertido en chimeneas ambulantes por los millones de kilómetros que ya tenían a cuestas.

Es decir, Petro al final estaba volviendo trizas un sistema que les servía a millones de bogotanos de clase media y baja y, contrario a su discurso antiprivados y proverde, terminó dándoles gabelas a los operadores, que ningún gobierno serio les hubiera dado, a costa del medio ambiente de los bogotanos.

Por no hablar de lo que le pasó a Petro con la recolección de basuras. Tampoco le gustaba el sistema porque lo operaban los privados, les quitó el contrato y al cabo de tres días el caos de basuras fue tal que a Petro le tocó pedirles cacao a esos mismos empresarios a los que tanto había maltratado para que le salvaran su gobierno.

¿Será que lo mismo pasará con el sistema de salud? ¿Petro lo llevará al borde del abismo para después dejarle el encarte al mandatario que lo suceda en dos años? ¿Qué tan moribundo lo podrá dejar? .