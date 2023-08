Vivimos en un país en el que un grupo criminal – al que algunos llaman organización armada ilegal – anuncia públicamente que asesinó a un ciudadano y nadie dice nada. Ni siquiera el gobierno, que no solo está en un proceso de negociación con este grupo sino que, en palabras de uno de sus voceros, tiene una “simpatía política” con dicha organización.

El Eln expidió un comunicado para anunciar haber asesinado, en San Vicente de Chucurí, a un hombre llamado Joaquín Vergara Mujica. Pero eso no es todo: el grupo afirmó haber aplicado su “juridicidad propia”, calificando las acciones de Vergara como “alta traición” y “crímenes contra el pueblo”, y por tanto, notificaron, decidieron que era “merecedor de la pena capital”.

¿Es decir, en las narices del gobierno, una organización ilegal que en teoría está en plan de reconciliación afirma tener sus propias leyes y sostiene poder aplicarlas a su antojo, justificando incluso el asesinato de un ciudadano, y el gobierno no tiene una sola palabra que decir al respecto?

No sobra decir que esa persona, que el Eln afirma haber “ajusticiado”, como cualquier otro ciudadano colombiano tenía derechos, en particular el derecho a la vida, no importa cuáles fueran sus antecedentes.

Cabe recordar que en días recientes los voceros de la misma banda ilegal afirmaron, de la manera más tranquila y explícita, que seguirían secuestrando y extorsionando colombianos ante el silencio total de los representantes del gobierno.

Hay quienes dirán que pronunciarse sobre estos asuntos es competencia del mecanismo de verificación del cese al fuego con el Eln. Y aun cuando eso es cierto, no exime al gobierno de plantear su posición, sea quien sea el que afirme, con cierto dejo de orgullo, tener derecho a asesinar colombianos en aplicación de una “juridicidad” propia.

Teniendo en cuenta que el comisionado de paz, Danilo Rueda, ha salido a defender la negociación del Gobierno con narcotraficantes diciendo que se trata de una “reconciliación entre todos” ¿podrá decir lo mismo un sicario cualquiera de una banda de Bogotá o Medellín? ¿Podrá esgrimir que de acuerdo con la “juridicidad” de su bandola se determinó acabar con la vida una persona?

Preocupa profundamente que estemos siendo testigos de cómo poco a poco se socavan principios sagrados de la estructura del Estado: es como si, en aras de la llamada “Paz Total”, se pusiera en pausa por decisión del gobernante de turno la obligación de los ciudadanos de respetar normas sagradas de la Constitución y la Ley como son “no matar” o “no secuestrar”.

Un gobernante como Gustavo Petro, que juró cumplir la Constitución y la Ley, no puede permitir que algunos se la salten a su libre albedrío. Al menos tendría que salir a explicar, a hacer una pedagogía de cómo opera su paz total y darnos una buena razón de por qué estos grupos están teniendo una suerte de carta blanca para delinquir, porque recordemos que se dieron instrucciones a la Fuerza Pública de no perseguirlos.

Habrá quienes dirán que así han sido todos los procesos de paz anteriores, que siempre se sacrifica algo de justicia para obtener la paz. Pero no es necesariamente cierto: ahora – al menos en la teoría de la Paz Total que ha explicado el comisionado Rueda – se están escalando los niveles de impunidad a un punto que puede romper en pedazos el contrato social. O dejarlo muy maltrecho.

Es inevitable preguntarse si hay algo más allá: alguna especie de propósito de fondo que haga que el gobierno se haya vuelto un espectador silencioso e indiferente frente a los crímenes del Eln.

Una primera hipótesis es que el gobierno, ansioso como está de que su “paz total” produzca resultados, y ante el hecho de que el balance de fuerzas no está a su favor (por su propia falta de liderazgo), haya terminado forzado a no molestar al Eln no sea que este grupo se pare de la mesa.

Hay sin embargo otra hipótesis que, de merecer consideración, nos causaría una preocupación muy fuerte, y es que el gobierno tenga la expectativa de que sea a través del proceso de paz con el Eln que finalmente puedan hacerse en Colombia las reformas sociales y económicas que no ha podido hacer por las vías institucionales.

No en vano, defensores de este proceso afirman que su diferencia esencial con procesos de paz anteriores es que, mientras estos tenían como objetivo la desmovilización de las organizaciones armadas, la “paz total” pasa por la realización de reformas profundas a la sociedad y al sistema económico, pues en su concepto allí están las causas del conflicto.

Inevitable entonces preguntarse si, al estar el proceso de paz vinculado con una ambición tan profunda de reformas, las mismas reformas que en la institucionalidad han encontrado tanta resistencia, el gobierno tenga una convergencia de fondo con el Eln que le lleve a ser relativamente indiferente ante sus crímenes.

¿Quizás no estamos entendiendo algo en todo este entramado? ¿Hasta que punto se puede estar haciendo, paso a paso, una refundación del Estado de Derecho? .