¿Hasta cuándo el Estado seguirá dándole oportunidades al ELN, un grupo con el cual ya vamos a completar 50 años de estar intentando la paz y nada se ha logrado?

Aún peor. Lo malo no es que no se haya logrado nada – porque al menos se intentó – lo malo es que el único resultado de cada uno de los diálogos ha sido sangre, destrucción y lágrimas, y sobre todo lo más triste es que se produce un empeoramiento de la situación inmediatamente anterior.

El primer intento de diálogo fue en el gobierno de López Michelsen, luego de la operación Anorí (1973) que dejó fuera de combate al ELN de los Vásquez Castaño. Esa fue la única vez que esta guerrilla ha propuesto entregarse a cambio de amnistía. López designó a un emisario, pero el ELN nunca se presentó y desde entonces, hace medio siglo, ha dejado al país en visto.

Habrá quienes consideren que para lograr la paz valen todos los intentos y todos los años que sean necesarios. Que medio siglo es poca cosa por el fin supremo. Y sin duda puede ser: lograr que todos podamos convivir en paz, y sobre todo quienes más sufren en las áreas rurales, amerita cualquier paciencia.

Pero el gran problema en este caso es que se ha vuelto una tenebrosa costumbre que cuando el ELN está en la mesa de negociación comete los crímenes más horrendos. El secuestro de don Luis Manuel Díaz, el padre de Lucho Díaz, es apenas el caso más reciente de ese terrible fenómeno.

Por ejemplo, se acaban de cumplir 25 años del atentado contra el oleoducto en Machuca, Segovia. Días antes de este cruento episodio, en el que murieron 84 personas calcinadas, se había producido un diálogo entre la sociedad civil y el ELN, que se consideraba clave para la paz.

El gobierno Santos quería dejar listo un cese al fuego con el ELN, pero no lo logró, entre otras, porque el ELN masacró a 13 personas en Nariño.

Y el más reciente episodio, ocurrió en 2019, cuando el ELN puso un carro bomba que mató a 23 policías en la Escuela General Santander, en Bogotá, en momentos en que el gobierno de Iván Duque había dado pasos hacia la negociación.

No puede ser entonces que para hacer la paz el país, y en particular la población civil, tenga que padecer tan tremendos ataques. Algo está mal diseñado en esos procesos de negociación cuando tenemos que repetir, una y otra vez, este infame circuito mortal. No es extraño que según especialistas, las acciones armadas del ELN hayan crecido un 43 por ciento en los últimos años.

Con el secuestro del papá de Lucho, el ELN le da una puñalada al alma del país y en particular a esa muchachada de jóvenes humildes que ven en Lucho Díaz su gran motivo de inspiración y esperanza. Solo a un creativo libretista se le habría podido ocurrir crear este superhéroe: un chico de origen indígena y oriundo de uno de los territorios más abandonados, por sus propios medios logró llegar a la élite del fútbol mundial. Y ahora cuando logró el sueño llegan estos villanos del ELN y le secuestran a su papá. No sabe uno si condenarlos por criminales, por brutos o por esa falta total de empatía. ¿Más allá del profundo dolor y preocupación que significa el plagio, cuánto le costará a Lucho en su carrera deportiva esta tragedia provocada por el ELN?

Antonio García salió ayer a decir que el secuestro de Díaz fue un error y que necesitan plata para sobrevivir. ¡Hágame el favor! Desde hace unos años viene haciendo carrera esa narrativa perversa de qué hay que financiar a los criminales para que no delincan: nada más equivocado. Si cada vez dejamos que se siga corriendo la línea de la ética y de la moral, llegará el día en que los criminales harán trizas nuestro gran pacto nacional, la Constitución.

El sacrificio de todas esas vidas no ha servido para nada bueno. De ninguno de esos procesos de paz con el ELN ha salido un ápice de reconciliación. El que ha ganado ha sido el ELN, se ha reencauchado y ha evitado que lo persigan las fuerzas del Estado.

Cualquier proceso debería tener unos mínimos: ¿qué tal el respeto por la Constitución? No tiene por qué haber ciudadanos que cumplimos con esfuerzo nuestros deberes; y otros privilegiados que asesinan y secuestran porque creen que puedan estar por encima de la Ley.

En los últimos 30 años el país ha avanzado. El cubrimiento de salud que era del 30% es ahora de más del 97%, la educación es universal y el Estado entrega subsidios a los más vulnerables.

¿Qué falta mucho? Sí falta. ¿Que a más adultos mayores que hoy no tienen pensión se les debe garantizar un mínimo de condiciones?, sería ideal. ¿Que la salud debe llegar mejor a sitios más apartados?, en eso nos tenemos que empeñar.

Pero para lograrlo tenemos que empezar por evitar que grupos criminales sigan como Pedro por su casa azotando el campo. Así como tenemos que hacer un solo bloque en contra de la corrupción, no es exagerado decir que buena parte de culpa de la falta de progreso en zonas rurales es precisamente la presencia de grupos armados como el ELN. Son los grupos armados los que no han permitido que durante 50 años las instituciones lleguen: le ponen bombas al Banco Agrario, atacan las estaciones de Policía y hasta, de manera reciente, atentan contra el sector educativo.