Irresponsable. Ese es el adjetivo que mejor se acomoda al errático cambio de posición del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entre el jueves y el viernes de esta semana. Tras hacerse pública la carta de las tres más grandes EPS del país (Colsánitas, Sura y Compensar), en la que prenden las alarmas sobre la crisis financiera que están viviendo y que solo les permitiría operar hasta septiembre, el país se agitó y surgió la pregunta inevitable: ¿Ministro, qué pasa si se acaban estas tres EPS? ¿Qué pasa con la atención en salud de los 13 millones de colombianos afiliados a ellas?

El ministro procedió a contestar, el jueves, en una rueda de prensa: “si en septiembre se van unas EPS porque ya no pueden más (...) les vamos a pagar directamente (a las clínicas) desde la Adres”.

El plan del ministro, para cualquiera que conozca el sistema, es alarmante y descabellado porque la Adres no tiene la capacidad para administrar, auditar y pagar millones de citas, consultas, procedimientos, exámenes, y otros servicios que demandan los afiliados. Las EPS lo pueden hacer hoy gracias a que durante 30 años han construido las capacidades para ello. De manera que no nos vengan a echar el cuento de que en dos semanas el gobierno podría tener esas capacidades listas.

Sin embargo, el propio ministro Jaramillo cambió el que sería el plan de choque. El viernes en la mañana ya lo que dijo fue que si se acaban esas tres EPS se haría el traslado de esos afiliados a las otras EPS.

El solo hecho de que cambie de respuesta, de un día para otro, sobre un asunto tan crucial como es la salud de los colombianos genera una enorme preocupación porque indica que el ministro no tiene ni idea qué hacer, o no se ha sentado a planear con su equipo cómo van a reaccionar, en caso de que se produzca esa eventualidad.

El ministro se dio cuenta de que lo que estaba proponiendo –en un ataque de ligereza y espontaneidad– era ilegal. Como lo advirtió el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, “la Adres no puede contratar directamente con hospitales, para eso necesitaría reformar la Ley 100”.

Más allá de este toma y dame, en lo que el país y el Gobierno se deben enfocar es en resolver la crisis que se avecina. Las EPS dijeron claramente en su carta: “si no se toman las medidas pertinentes, se hará cada vez más difícil continuar con la prestación de los servicios y vemos con seria dificultad avanzar con la operación después de septiembre del presente año”.

Eso suena a que no van más. A que en octubre no podrían seguir. No obstante, tanto Compensar como Sura han salido a decir en las últimas horas que van hasta el final con sus afiliados. Por supuesto, todo dependerá del Gobierno y cómo juegue sus cartas.

No ayuda mucho esa suerte de bipolaridad: mientras a primera hora, el ministro Jaramillo recibe a las tres EPS en un ambiente amable y conciliador; horas después, ante micrófonos y cámaras, el mismo ministro se despacha en una cascada de agresividad contra estas entidades.

¿A qué se debe ese doble discurso? ¿Por qué aparecen como estadistas en privado y como los más populistas en público? Tal vez no se han dado cuenta de que no ganan nada utilizando las reformas como un instrumento de agitación popular y por el contrario crean gran incertidumbre sobre la salud de los colombianos.

El debate debe partir del problema central y es que, según las EPS, la plata no alcanza para atender tanta gente que demanda tantos servicios de salud. Las EPS señalan que por cada $100 que reciben se están gastando $102,50. Es decir, están trabajando a pérdida.

Entonces, si el país se pudiera poner de acuerdo al menos en una cosa, en que la plata no es suficiente, se podrá entrar a decidir: uno, si el Gobierno ajusta el pago a las EPS; dos, si se reducen los servicios que se prestan, o tres, si definitivamente las EPS no pueden seguir atendiendo a sus afiliados.

La solución no puede ser simplemente ir dilatando el problema y dejar que el sistema se venga abajo, con la dudosa promesa de que en tiempo récord el Gobierno va a crear de la nada las gigantescas capacidades que se necesitarían para administrarlo. Eso es jugar con la salud de la gente.

Es urgente avanzar en un diálogo cuyo objetivo sea la construcción conjunta de soluciones. La salud de los colombianos no se puede manejar a punta de eslóganes repetidos. Aquí hay problemas serios: financieros, de alcance, de prevención, de tendencia demográfica, de costos, que no se van a arreglar gritando cien veces por un altoparlante que la salud es un derecho y no un negocio. Hay que encontrar, soluciones prácticas y eficaces. Y hay que empezar ya.