¿Por qué el gobierno no rechaza las declaraciones del ELN sobre el secuestro y la extorsión?

Este debe ser el único país del mundo donde los jefes de una organización armada, criminal y terrorista aparecen ante los medios de comunicación afirmando que van a seguir con sus prácticas de secuestro y extorsión, y peor aún, las justifican diciendo que son un impuesto, y ningún representante del Estado, ninguna autoridad pública, dice nada.

¿Dónde están las voces de los funcionarios del gobierno? ¿Qué piensan de esto los negociadores con el ELN? ¿Qué piensa el comisionado de paz Danilo Rueda? (tal vez esta última pregunta es ingenua, sabemos que su línea frente a las acciones de la guerrilla varía entre el silencio y la indulgencia).

Y sobre todo, ¿dónde está la voz del Presidente de la República? ¿No tiene nada qué decir el Jefe de Estado del hecho de que una organización ilegal se atribuya supuestas funciones que son propias del Estado, y que se ejercen de manera criminal en violación de toda norma jurídica nacional e internacional?

Nos referimos por supuesto a afirmaciones varias de jefes del ELN que se conocieron a finales de la semana pasada, en las que reiteran que seguirán con las actividades criminales mediante las cuales obtienen sus fondos. A esas prácticas que ellos denominan “actividades de financiación” aquí las llamamos por sus nombres: secuestro, extorsión, narcotráfico, y minería ilegal. Seguramente se nos quedan algunas. Y nos toca a nosotros hacerlo desde la sociedad civil, ya que las autoridades, que debieron ser las primeras en alzar su voz de protesta, no dicen ni una palabra.

La cosa llega a extremos. El primero de ellos es la insistencia de Pablo Beltrán, uno de los representantes del ELN, en que ellos lo que hacen es cobrar un impuesto, “como lo hace el Estado”. El rechazo a esa afirmación debe ser rotundo, ni siquiera vale la pena darle el beneficio de discutirla. Porque ninguna organización criminal tiene ni la legitimidad ni la legalidad para exigir de nadie el pago de sumas de dinero, menos aún bajo la amenaza de las armas o de la privación de la libertad de sus seres queridos. Esta última práctica, bajo cualquier disfraz verbal o bajo cualquier modalidad práctica, está clara y expresamente prohibida por el derecho internacional humanitario (DIH), cosa que habríamos esperado oír de manera enérgica de parte del Gobierno. ¿Dónde se metió el ministro de defensa, que tanto sabe de DIH?

Decir que ellos hacen lo mismo que hace el Estado es francamente ofensivo. Jamás el Estado, para asegurar el recaudo de sus impuestos, ha mandado hombres armados a que saquen a una persona de su casa frente a su familia, en medio de los gritos de horror y del llanto, y luego la confinen a la selva de manera indefinida, mientras ellos arbitraria y caprichosamente deciden la suma de dinero que exigirán a cambio de la vida y la libertad de la persona.

La carta política que nos rige fue construida tras un nutrido proceso de diálogo de diversos sectores y una gran mayoría del país se manifestó de acuerdo. No podemos ahora abrirle rotos a esa Constitución, o empezar a dejar de nombrar los delitos por su nombre, porque unos señores que van a cumplir 60 años por fuera de la ley deciden que las normas son otras.

Y debe quedar claro que nadie, sin importar su patrimonio, su origen, su ocupación o su inclinación política, puede justificadamente ser objeto de esta práctica. Cosa que, de nuevo, habríamos esperado oír de parte de quienes supuestamente nos representan en el Estado.

Otro extremo, en este caso un extremo de desfachatez, es la pretensión, expresada de manera literal por los voceros del ELN, de que si no queremos que sigan secuestrando y extorsionando entonces les consigamos financiación de la comunidad internacional. O sea, una especie de extorsión sobre la extorsión.

Aun cuando la comunidad internacional, con la mejor de las intenciones, ha estado dispuesta siempre a contribuir con los procesos de paz en Colombia, esperamos sinceramente que no acceda a esta petición que es abiertamente contraria a todos los principios éticos y humanitarios. No le quedaría bien, además, que sus contribuciones se enmarquen en tales términos: una cosa es ayudar en la logística de las conversaciones, una cosa es contribuir a la reincorporación a la vida civil, pero otra es dar dinero bajo la amenaza de que si no se da seguirán secuestrando.

El silencio del Gobierno es más doloroso cuando se considera en el contexto de las cifras: entre enero y junio de este año, 117 personas fueron víctima de secuestro extorsivo en Colombia, un asombroso 92% más que el mismo periodo del año pasado, y esto de acuerdo con información del propio Ministerio de Defensa. De 2022 a 2023, en la práctica, el secuestro extorsivo se duplicó.

De modo que si el Gobierno no lo dice lo diremos nosotros: no se llama “impuesto”, se llama secuestro. Es ilegítimo, inhumano, ilegal e inmoral en todos los casos, y no se puede exigir nada a cambio de ponerle fin.