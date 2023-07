Hay una expresión medio en broma medio en serio que dice que donde hay dos abogados hay tres opiniones. Sin embargo, lo que nunca nos había ocurrido es que dicha discrepancia se diera entre dos cabezas de los poderes públicos: el Presidente de la República y la Procuradora. Y mucho menos, que uno de los dos se atreviera a tratar de imponer su opinión sobre la norma para desacatar la decisión del otro.

Efectivamente, lo que hay en esa preocupante carta, en la cual el presidente Gustavo Petro informa que no procederá a ejecutar la suspensión del alcalde de Riohacha, como lo ordenó la Procuraduría General, no es otra cosa que la manifestación de quien cree que su opinión está por encima de la Constitución, de la ley, y de las actuaciones de autoridades independientes, y que por ende procederá de acuerdo con su apreciación personal y no con los mandatos legales. La carta, por cierto, llena de terminología jurídica, latinajos y notas a pie de página, busca disfrazar con lenguaje sofisticado lo que no es más que una interpretación personal de la norma.

Recordemos el contexto: hace unos años la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo diciendo que organismos disciplinarios, como por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, no podían destituir a los mandatarios elegidos por voto popular. En ese fallo, que precisamente se refería a la destitución de Gustavo Petro en 2013, por parte del procurador Alejandro Ordóñez, la CIDH dictaminó que los elegidos popularmente solo pueden ser sacados de sus cargos por decisión de un juez penal.

Esto, de manera inmediata, produjo una fricción con el ordenamiento jurídico colombiano, pues en Colombia fue el propio poder constituyente, en la Asamblea del 91, el que creó una entidad independiente con facultades disciplinarias y le dio varios poderes sobre los funcionarios públicos, incluyendo los de elección popular. Y por más que aquí reconocemos (a diferencia de Venezuela) al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tampoco podíamos así no más pasarnos por la faja la decisión del máximo poder que existe en nuestro país, que es el constituyente, el que dio origen a nuestra carta constitucional.

El problema de fondo es que si se aplicara a pie juntillas el fallo de la CIDH prácticamente quedarían sin piso otros controles que diseñó el constituyente primario de Colombia para controlar la corrupción: tampoco podría haber la pérdida de investidura para congresistas, que aplica el Consejo de Estado; ni tampoco la Cámara de Representantes podría investigar y acusar al Presidente de turno.

Necesitábamos, entonces, adecuar nuestras normas a lo ordenado por la Corte Interamericana. Y lo hicimos porque en medio de todo seguimos siendo un país de leyes y de normas, así otros crean que sus opiniones son supremas.

Tal adecuación se hizo mediante la ley (en especial la 2094 de 2021), revisada por la Corte Constitucional, que declaró inexequibles varias disposiciones, corrigió errores legislativos y acabó de configurar un nuevo sistema de facultades y procedimientos (sentencia C-030/2023). En resumen, Colombia tiene hoy un marco, inspirado en el fallo de la CIDH, que permite que la Procuraduría siga ejerciendo facultades disciplinarias con un alcance ya acotado y sujeta a la intervención de otra autoridad (el Consejo de Estado).

Pero al Presidente de la República se le ocurrió que por encima de todo esto, por encima de este proceso difícil de adecuación normativa y de revisión constitucional, está su opinión, y que su opinión es suprema.

Es así como el Mandatario ha informado que se niega a acatar la suspensión provisional del alcalde de Riohacha. La opinión que el Presidente tenga sobre este tema es muy respetable, y tiene todo el derecho a publicarla y a defenderla. Pero eso no lo habilita para actuar de acuerdo a sus opiniones. Cualquiera puede, por ejemplo, tener la opinión que quiera sobre el sistema tributario colombiano, pero si el día de presentar la declaración de renta se abstiene, argumentando por ejemplo que no va a pagar porque se roban la plata de los impuestos, habrá consecuencias.

Así es una sociedad civilizada: tienen que existir parámetros normativos generales para la conducta, pues si viviéramos en el mundo en que la opinión de cada quien es ley, ese sería el mundo del caos.

Y pretender que una simple carta, por más que sea del Presidente de la República, tiene efectos superiores a los de la Constitución, la ley, la jurisprudencia constitucional, y los mandatos de autoridad independiente, es un extremo de desinstitucionalización. Es simplemente empezar a instaurar una monarquía: hágase lo que opine el Presidente.

Y de este incidente, tengámoslo claro, solo se van a beneficiar los corruptos, que se van a amparar en este capricho presidencial para evadir el control disciplinario y escapar a las sanciones. .