No hay estadística más triste en un país que la de las personas que se quieren ir pero no pueden. O al menos, es una de las más tristes. La mención viene a cuento por la más reciente encuesta de opinión de Gallup que recoge el sentir de los países de América Latina.

Por primera vez en mucho tiempo, Colombia está a la cabeza en la región con respecto al porcentaje de habitantes que quieren dejar su terruño. Según la encuesta, 49% de los colombianos “si pudieran, se irían del país”. Un dato escalofriante, porque significa que 1 de cada 2 dos colombianos quieren irse de aquí. Y además no pueden.

En los sondeos nacionales el malestar con lo que ofrece el país, o lo que ocurre en él, se hace más evidente. En una encuesta de Datexco de febrero, a la pregunta: “si pudieras, ¿te irías del país?”, el 61% de los colombianos encuestados respondieron “sí”.

Esos porcentajes se hacen más dramáticos si se tiene en cuenta que países como Nicaragua (donde 40% se quieren ir) o Venezuela (30%), que han vivido momentos complejos, e incluso Argentina, en donde la inflación no da descanso a los ciudadanos, tienen menos porcentaje de su población con deseos de dejar su patria. Por supuesto esto puede tener varias explicaciones: una de ellas, que en algunos de esos países el éxodo de los últimos diez años ya ha exprimido la población que estaba aburrida y ha dejado en sus respectivos países a quienes están resignados con su situación. O por supuesto, siempre hay un buen porcentaje de una nación que ama a su patria sin importar las circunstancias.

El problema es que no se trata de una sola encuesta. Sino también de la realidad de los datos de quienes se están yendo. Sólo el año pasado, 547.000 personas – entre 18 y 35 años – salieron del país según un estudio de la Universidad Javeriana. Una cifra impactante.

Como si fuera poco, entre enero y marzo de este año 40.676 colombianos fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos cuando intentaban entrar a ese país de manera irregular. Eso significa, ni más ni menos, que el llamado ‘hueco’, que se hizo popular en los años 70 como una vía expedita para los colombianos colarse en Estados Unidos, se ha abierto de nuevo.

¿Por qué ocurre esto? Por supuesto, hay una tendencia natural de los seres humanos a buscar mejores condiciones de vida. También hay una coyuntura económica y es que la devaluación del peso hizo más rentable el trabajo de los colombianos en Estados Unidos. Asimismo, la pandemia también produjo un deseo de todos de acelerar sus planes de vida. Todo eso sin duda incide.

Pero no se puede dejar de lado un motivo singular: la incertidumbre que se vive en Colombia, un gobierno ausente y con movidas erráticas, aporta su cuota a este fenómeno. No son datos menores, los más de medio millón de jóvenes que emigraron el año pasado, son casi tres veces más que la cifra registrada en el promedio nacional desde 2012 y muy superior a la diáspora de 1999, 2000 y 2001, años en los que la violencia desatada en el país por guerrilla, narcos y paramilitares hacía el país invivible.

El problema es que, a punta de retórica, se crea un ambiente algo tóxico en el país. Cada nuevo escándalo provocado dentro del propio gobierno genera más zozobra. El relato que ha creado el presidente Gustavo Petro, y en el que insiste todos los días, una vez acusando a medio país de esclavista y otra atacando a los medios de la nada, mantiene un clima de incertidumbre y de malestar. Por no hablar de la apuesta por lo que Petro llama paz total y la revista The Economist bien tituló “caos total”, que aún no sabemos a dónde llevará la seguridad en los campos y en las ciudades.

Si bien, algunos de los indicadores económicos muestran mejoría, y eso podría hacer pensar en un mejor ambiente para quedarse en el país, hay un factor que afecta tremendamente y es la manera cómo aumenta la brecha salarial. Ricardo Haussman, director del Laboratorio de Crecimiento de Harvard, a propósito de la propuesta de decrecimiento, que en su momento lanzó la ministra de minas y energía, Irene Vélez, decía: “los colombianos tienen hoy un salario promedio de $1,7 millones de pesos al mes, pongámosle $2 millones; en Estados Unidos, el salario promedio mensual está no sé, en $25 millones. Para pasar de $2 millones a $25 millones hay que crecer mucho, hay que crecer 10 veces”.

Si el gobierno persiste en su idea de poner en duda las bondades del crecimiento, si seguimos perdiendo terreno en ese aspecto, es probable que más colombianos quieran irse a buscar mejores oportunidades de vida. Nadie está dispuesto a renunciar a mejores ingresos, si así fuera, la población joven no estaría en esta desbandada.

La gran pregunta es si esta emigración va a ser permanente. Por el bien del país, ojalá que no sea así.