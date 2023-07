En 2009, los colombianos nos tragamos un sapo grande cuando el presidente Álvaro Uribe designó como gestora de paz a Elda Neyis Mosquera, conocida con el alias de Karina, y famosa por haber sembrado el terror en el sur de Antioquia y el norte de Caldas con acciones devastadoras como el ataque a Nariño (Antioquia).

Después, en el gobierno de Juan Manuel Santos, nos tragamos sapos más grandes cuando, por ejemplo, dieron beneficios al jefe de la columna Teófilo Forero, encargado de los atentados terroristas de las Farc.

Sin embargo, esos sapos nos lo tragamos porque tenían lógica. Tenía lógica que personas como Karina, que hasta hacía muy poco había militado en las Farc, que tenía ascendiente sobre frentes de ese grupo armado, un grupo que además seguía activo, fuera designada en un rol cuya naturaleza es exactamente esa: tratar mediante acercamientos de buscar la desmovilización de un grupo al margen de la ley.

En cambio, el nuevo sapo que ahora nos pide el presidente Gustavo Petro que nos traguemos carece de toda esa lógica.

Salvatore Mancuso no pertenece ya a ningún grupo armado. El grupo al que pertenecía dejó de existir hace ya muchos años. Sus estructuras, unas se desmovilizaron, otras siguieron en la ilegalidad, transformándose en una variedad de organizaciones que han mutado y cambiado al punto de que ya nada tienen que ver con lo anterior. No hay hoy en Colombia ninguna organización armada ilegal que reconozca a Mancuso como una figura de autoridad.

¿Qué puede hacer entonces Mancuso como “gestor de paz”? ¿A quién podría llamar? Difícil saber qué haría un hombre que lleva 15 años fuera del país, en establecimientos carcelarios de alta seguridad en Estados Unidos. Lo más probable es que este “gestor de paz” tenga que llegar a preguntar con quién hay que hablar y a quién hay que llamar, cosa totalmente contraria al espíritu y al propósito de la figura, que presume que quien es designado con ella tiene los contactos para adelantar estas gestiones.

Tendría también que llegar a enterarse de afán de las realidades del conflicto en Colombia, que en 15 años ha cambiado tanto que para alguien como Mancuso podría ser totalmente irreconocible.

Es imposible no contemplar una hipótesis, y es que esta designación que le hace Petro a Mancuso tenga un propósito político y de revancha.

Basta recordar que, en mayo de 2008, a él y a otros comandantes paramilitares les cayó como baldado de agua fría la súbita orden de extradición que dio el presidente Uribe. Ellos, que esperaban permanecer cómodamente en el país, donde podían seguir manejando negocios ilícitos, y donde podían cumplir parcial y selectivamente los compromisos que adquirieron en la desmovilización, vieron esos planes truncados cuando los extraditaron. Razón por la cual ellos, especialmente Mancuso, guardan seguramente un profundo resentimiento personal contra el ex presidente Álvaro Uribe. No en vano Mancuso se ha referido a ese episodio como un “entrampamiento” que les habría hecho el ex mandatario.

Preocupa que esos resentimientos coincidan con un posible propósito de manchar el nombre, no solo del ex presidente y de personas de su gobierno, sino de sectores amplios de la sociedad colombiana, incluyendo sectores del empresariado, de la agricultura y la ganadería, y de la vida civil en general. Contra algunos de estos sectores hay hace rato una guerra política declarada desde tribunas de la izquierda radical, que insisten en que deben cortarse cabezas.

¿Qué tanto puede servir Mancuso como instrumento de ese odio que cada vez es más frecuente en la política? ¿O tal vez servirá para truncar la carrera de adversarios políticos? Ya hemos visto cómo en las últimas campañas políticas, y en particular en la de 2022, se ha utilizado el descrédito público como arma favorita para sacar del camino a competidores.

No hay que perder de vista que Mancuso es tal vez el paramilitar que más declaraciones ha dado a la justicia. A la de Estados Unidos, y a la de Colombia. De manera que, a no ser que venga a ratificar sus dichos, difícilmente podría ser creíble si trae nuevas versiones de la historia.

La gente puede mentir, sobre todo si tiene razones o animadversiones. Y Mancuso puede mentir, y tiene razones para hacerlo.