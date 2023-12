Lo que va de la ideología al pragmatismo. Mientras el presidente Petro insiste en frenar las nuevas exploraciones de petróleo y gas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula, no se pone con cuentos y anuncia que entrará en enero de 2024 al club de los principales países exportadores del crudo, como observador, aunque insiste en que no abandonará la lucha contra el cambio climático.

El anuncio lo hizo durante su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP28), que terminó este martes en Dubái, Emiratos Árabes. De esta manera, el gigante suramericano se convierte, después de México, en el segundo país de América Latina en ingresar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (Opep+), un grupo del cual hacen parte los principales productores de crudo en el mundo entre ellos Irán, Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Venezuela, Libia, Emiratos Árabes, así como Rusia y otros productores aliados.

Las diferencias entre Colombia y Brasil, pese a que tenemos gobiernos de izquierda, no solo son ideológicas sino de cifras. El nuestro no es un país petrolero, pero sí tiene una gran dependencia de la producción de hidrocarburos por los millonarios recursos que le dejan las exportaciones, así como el pago de impuestos y regalías, que ayudan a cuadrar las cuentas. Y ni qué decir de las regiones productoras que dependen de estas regalías para su desarrollo.

Aunque la producción colombiana es baja y está, en promedio, en 740.000 barriles diarios (hace unos años casi llegamos al millón de barriles), Petro ha insistido en frenar la exploración de petróleo y gas, con lo que se corre el riesgo de que a la vuelta de unos años nos volvamos importadores de estos hidrocarburos. Como lo dijo el ex ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, lo peor que nos puede pasar es que la transición energética, de la que tanto habla este gobierno, ponga en riesgo la seguridad energética del país.

En el otro lado está Brasil, que se posiciona como el primer productor de la región y uno de los 10 países de mayor producción en el mundo, con 3,6 millones de barriles diarios de petróleo. Tiene grandes yacimientos de petróleo mar afuera (offshore), especialmente en las reservas del presal, en aguas ultraprofundas.

Lula da Silva también es partidario de la transición energética para depender menos de los combustibles fósiles, pero es más realista – o si se quiere más razonable – y sabe que este proceso tomará tiempo. Sobre el ingreso a la Opep+ dijo que “es importante que Brasil participe para convencer a los países que producen petróleo de que tienen que prepararse para reducir los combustibles fósiles”, y dijo que prepararse significa aprovechar los recursos petroleros e invertir en energías renovables.

La estatal petrolera Petrobras anunció inversiones por 73.000 millones de dólares en exploración y explotación de hidrocarburos en los próximos cuatro años porque saben que si no producen y aumentan las reservas tendrán que importar.

Lula insiste en la lucha contra el cambio climático. Brasil redujo la deforestación en 22% y está buscando recursos para proteger la selva amazónica. Una de sus metas es lograr una deforestación cero en el 2030. Esa es su prioridad.

Y también debería ser la prioridad de Colombia, cuyo gobierno busca la calentura en las sábanas. En el país hay consenso en torno a que debemos avanzar en la transición, depender menos del petróleo y el carbón y acudir más a fuentes limpias como las energías renovables no convencionales (solar y eólica). Pero hay que seguir derribando los mitos que nos quiere hacer creer.

En primer lugar, Colombia tiene una de las matrices energéticas más limpias del planeta porque cerca del 70% de la energía proviene de las hidroeléctricas.

En segundo lugar, no vamos a salvar el planeta así dejemos de producir petróleo porque emitimos apenas el 0,6% de los gases de efecto invernadero del planeta, responsables del calentamiento climático. Podemos parar en seco la producción de crudo y no seremos sino un grano de arena en el desierto mientras China, Estados Unidos e India, los mayores contaminantes del planeta, no hacen mayores esfuerzos. Es como si el presidente Petro quisiera sacrificar el país para lograr su gloria personal.

En tercer lugar, si de verdad queremos ayudar al medio ambiente lo que debemos hacer, siguiendo el ejemplo de Brasil, es frenar la deforestación, nuestro principal problema. Debemos evitar que la tala de bosques y la minería ilegal acaben con el Amazonas, el pulmón del mundo.

Adicionalmente, la transición energética no se hace de la noche a la mañana, ni en cuatro años, sino que toma décadas. Aquí, todo se queda en discursos porque el gobierno no pasa a la acción, no está impulsando los proyectos de energía renovable que siguen estancados por temas de consultas previas y licencias ambientales. Varias compañías ya abandonaron sus proyectos y otras están pensando en hacerlo. Y mientras tanto Petro sigue hablando de una transición que no se ve por ningún lado.

Tal vez es mucho pedirle al gobierno que sea realista, que ponga el foco del combate al cambio climático donde está el problema, es decir en la deforestación y el mal uso del suelo. Seguirá con su caballo de batalla de que los hidrocarburos son Satanás, pero solo en Colombia, porque no le parecen tan malos cuando de negocios petroleros con Venezuela se trata..